Cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp bước vào vận vàng son, ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, tình duyên sáng chói

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 06:55

Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây thì xin chúc mừng, cuối tuần này chắc chắn sẽ là thời gian rực rỡ của bạn!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu không cần làm nhiều nhưng cuối tuần này lại có nhiều may mắn ập tới. Là người được sếp yêu, đồng nghiệp quý mến nên tuổi Dậu luôn được nhận được sự giúp đỡ của mọi người khi gặp khó khăn trong công việc. Không chỉ vậy, bản mệnh còn kiếm thêm được nghề tay trái, thu bộn tiền. Dù chỉ là công việc bán hàng online nhưng đơn hàng vẫn chốt ầm ầm khiến bạn vui hết cỡ.  

Vân may đang lên vì vậy tuổi Dậu cũng cần tích cóp một khoản để sang tuần có thể dàn trải cho những dự định khác trong công việc của mình phát đạt hơn. Chuyện tình cảm cuối tuần này của Dậu cũng rất suôn sẻ, có thời gian hẹn hò với người ấy, tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nhiều. Người ấy cũng thấy vui vì sự nhiệt tình, chân thành của bạn.  

Cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp bước vào vận vàng son, ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, tình duyên sáng chói - Ảnh 1
Tuổi Dậu sẽ kiếm thêm được nghề tay trái, thu bộn tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp may mắn hơn người vào cuối tuần này vì bạn được sự hậu thuẫn của cấp trên. Vì tính tình thẳng thắn, làm việc thông minh sáng tạo nên bạn luôn được sếp quý, đồng nghiệp tôn trọng. Tử vi có nói, chỉ trong 2 ngày cuối tuần, bạn sẽ nhận được tin vui tới tấp.

Công việc thành công ngoài mong đợi, vì vậy mà bạn sẽ được sếp hứa thướng nóng một khoản rủng rỉnh. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia cũng khá tốt. Mọi hiểu lầm thời gian qua giữa 2 bên được giải quyết êm xui, nhẹ hết cả người. Chỉ vậy thôi cũng đủ để bạn vui vẻ thoải mái, nạp thêm năng lượng cho tuần mới. 

Cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp bước vào vận vàng son, ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, tình duyên sáng chói - Ảnh 2
Công việc thành công ngoài mong đợi, vì vậy mà Tuất có thể sẽ được sếp hứa thướng nóng một khoản rủng rỉnh - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày cuối tuần dự đoán tuổi Mùi sẽ hốt bạc ngập tràn. Không chỉ vậy, bạn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm khiến bạn vui khôn xiết. Người ấy đã nhận ra tình cảm chân thành của bạn rồi và khả năng cao bạn còn nhận được lời tỏ tình.

Tình yêu như ý kéo theo công việc của Mùi cũng hết sức suôn sẻ, hanh thông. Đối tác khó tính cuối cùng cũng chịu nghe lời thuyết phục của bạn và đồng ý hợp tác làm ăn lâu dài. Kí được hợp đồng này chứng tỏ bạn là người vô cùng có năng lực, sẽ được cấp trên khen thưởng nồng hậu.  

Cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp bước vào vận vàng son, ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, tình duyên sáng chói - Ảnh 3
Tình yêu như ý kéo theo công việc của Mùi cũng hết sức suôn sẻ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm  

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2

Đây là 3 con giáp nhận được nhiều niềm vui trong 10 ngày cuối tháng 2, may mắn "tạp" trúng đầu, tài lộc nở rộ, sự nghiệp thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son