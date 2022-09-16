Cuối tuần (17-18/9/2022) vẫn được quý nhân che chở là 3 con giáp nào?

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Dậu được dự đoán sẽ có nhiều tin vui về tài lộc. Những ngày cuối cùng của nghỉ lễ dài mà có tiền đổ về túi, đây quả thực là niềm vui lớn lao với bản mệnh.

Con giáp này đang có quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, bản mệnh sẽ nhìn thấy những cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Vận may vượng nhất vào thứ 7 ngày 18/9/2022, càng là người kinh doanh buôn bán thì càng có lợi nhuận càng thêm phát đạt. Người tuổi Dậu không cần phải tự tìm kiếm cơ hội mà Thần Tài sẽ mang cơ hội tài lộc đến tận nơi, chỉ là con giáp này có đủ tinh tế để nhận ra không thôi.

Người ta thường nói “đen tình đỏ bạc” hoặc ngược lại, nhưng trường hợp này sẽ không đúng với tuổi Dậu dịp cuối tuần này, khi không chỉ tài lộc mà con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm.

Đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ, người độc thân có thể tìm được người chung tâm ý, hiểu tâm tình, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Các cặp đôi luôn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau nên mối quan hệ vô cùng bền chặt.

Tuổi Tý



Đúng ngày cuối tuần (17-18/9/2022), những người mang tuổi Tý sẽ được thần tài ưu ái, tình – tiền đầy tay. Vận may phấp phới, làm đâu thắng đó. Thăng tiến ầm ầm khiến người khác phải ngưỡng mộ và ganh tỵ. Chỉ cần có vận may, cơ hội phát triển bản thân thì họ luôn cố gắng gặt hái nhiều thành công.

Bản mệnh tuổi Tý luôn biết làm chủ cuộc sống của mình nên họ luôn được người xung quanh tôn trọng và yêu thương hết lòng. Người tuổi Tý luôn sống chân thật, có lúc yếu đuối nhưng cũng có lúc lại khá mạnh mẽ và kiên định. Họ dám nghĩ dám làm nên họ luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Với tuổi Thìn, tài ăn nói khéo léo của bạn sẽ được dịp phát huy và mang tới may mắn vào dịp cuối tuần này. Bạn gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quan hệ công chúng thì càng có lợi để phát triển sự nghiệp.

Cát khí ở thời điểm này còn mang tới cho người này cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này tìm được nghề phụ bên ngoài rất phù hợp với bản thân hoặc có hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Về tình cảm, bạn là người hiểu rõ hơn ai hết mình cần phải làm gì để mối quan hệ hiện tại có thể phát triển chứ không phải ngồi im chờ tình yêu đến như bây giờ. Vậy nên hãy chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình đi nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.