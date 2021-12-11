Cuối tuần (11-12/12), 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, vàng đầy túi, tình đầy tim

Người tuổi Tỵ cực kỳ thông minh, khôn ngoan và can đảm, có tố chất lãnh đạo, sử dụng tài nguyên xung quanh rất giỏi, có tầm nhìn dài hạn và là một trong những người giỏi phát triển sự nghiệp. Tử vi dự đoán, 2 ngày cuối tuần, họ được Thần Tài chiếu cố, được quý nhân phù trợ, của cải ập đến, làm việc gì cũng hanh thông, tài lộc như ý, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là được.

Đồng thời, đường làm quan của người tuổi Tỵ khá rộng mở trong thời điểm này. Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước. Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình.

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong thời gian này dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tuất vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời.

Cuối tuần này, những người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ. Trời sinh ra, người tuổi Tuất hiện lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và họ sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

Từ thời gian này trở đi, con giáp tuổi Tuất sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và nhất là được thần tài phù hộ, quý nhân phù trợ, mọi việc suôn sẻ, sa chân vào chỉnh vàng.

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Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu chăm chỉ, lạc quan vui vẻ, làm việc gì cũng quyết đoán hơn, không bao giờ vì khó khăn hiện tại mà đánh mất tinh thần chiến đấu, thay vào đó họ ngày càng trở nên dũng cảm hơn.

Tử vi cho thấy cuối tuần này, vận thế của họ như cầu vồng, của cải không ngừng chảy vào túi, chuyện vui liên tiếp xảy ra, sự nghiệp có quý nhân giúp đỡ, đặc biệt phát triển tốt, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ, họ cũng được mong đợi sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng, nắm quyền, kiếm tiền và gặt hái một lượng lớn của cải!

Ảnh minh họa: Internet

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