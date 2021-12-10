Từ rằm tháng 11 ÂL trở đi, 3 con giáp bước vào chuỗi ngày thuận lợi, ước gì được nấy, suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 08:10

3 con giáp may mắn sẽ liên tục có được thành công, sự nghiệp ngày càng xuôi thuận hanh thông.

Tuổi Thân

Chuỗi ngày thành công nối tiếp của Thân sẽ bắt đầu từ rằm tháng 11 ÂL tới đây. Con giáp này sẽ nhận về ngay muôn vàn tài lộc, phú quý thì như được hanh thông, giúp mệnh Thân làm gì cũng suôn sẻ. Nếu tuổi Thân làm nghề kinh doanh thì dù là lớn hay nhỏ cũng sẽ mã đáo thành công, mau chóng phát tài. Với những người là công nhân viên chức, họ sẽ thăng tiến điều điều, tiền tài rủng rỉnh, hầu bao nặng trĩu.

Từ rằm tháng 11 ÂL trở đi, 3 con giáp bước vào chuỗi ngày thuận lợi, ước gì được nấy, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thân sẽ không chỉ có được nhiều tài lộc, phú quý mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa rực rỡ. Những thứ giúp con giàu này thành công đó chính là thực lực và quá trình chăm chỉ làm việc không biết mệt mỏi của mình. Bởi lẽ đó, Thân sẽ có được thành công chậm hơn so với mọi người nhưng bù lại con giáp này sẽ học hỏi được rất nhiều thứ và phát triển bản thân ngày càng tốt hơn. Thời gian tới đây sẽ là thời điểm vàng cho con giáp này bứt phá tài năng, thể hiện bản lĩnh của mình để gặt hái được những thành công vững chắc.

Tuổi Mùi

Từ rằm tháng 11 ÂL trở đi, vận khí của người tuổi Mùi sẽ được hanh thông bội phần, làm may mắn lan tỏa xung quanh con giáp may mắn này ngày càng gia tăng. Ở giai đoạn này, mệnh Mùi nên biết nắm bắt cơ hội, suy tính kỹ càng mà phát triển sự nghiệp, xúc tiến công danh để có được những thành công sớm nhất. Không chỉ thế, nếu đại thắng lần này thì Mùi sẽ nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ, tiêu qua nhiều đời vẫn không hết.

Từ rằm tháng 11 ÂL trở đi, 3 con giáp bước vào chuỗi ngày thuận lợi, ước gì được nấy, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi sẽ được nhiều may mắn, công việc phát tiến, tiền bạc rủng rỉnh. Bước đường sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở, phồn vinh. Mùi sẽ có được nhiều cơ hội mới để thử thách bản thân và thu nhập cũng tăng dần theo đó. Chỉ cần con giáp vững tin vào những gì mà mình đã chọn, đặt nhiều tâm huyết vào đấy thì chắc rằng, bạn sẽ gặp hái lại được nhiều quả ngọt xứng đáng sau này.

Tuổi Tỵ

Vận trình của người mệnh Tỵ từ sau rằm tháng 11 ÂL sẽ thăng tiến bất ngờ, bao nhiêu công việc khó nhằn, cần nhiều người để thực hiện đều được bản mệnh xử lý nhanh gọn, dễ dàng. Thêm vào đó, con giáp may mắn này còn được thần tài hộ mệnh, rót vàng vào tay, nên dù có lỡ xa cơ trong sự nghiệp thì vẫn dư dả tiền bạc mà làm lại từ đầu. Tỵ hãy cứ vững tin mà tiếp tục cố gắng, nhất định thành công sẽ đến với bạn trong tương lai gần.

Từ rằm tháng 11 ÂL trở đi, 3 con giáp bước vào chuỗi ngày thuận lợi, ước gì được nấy, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với khí vận tăng cao, con giáp này làm đâu thắng đó, tiến bước thuận lợi trên con đường thành công. Nếu là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp đạt được những thành quả nhất định, lợi nhuận thu được không nhiều vô số kể. Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tỵ sẽ có được sự yêu thương của cấp trên và đồng nghiệp, công việc hanh thông, thăng quan tiến chức là điều sớm muộn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp ngập trong may mắn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp ngập trong may mắn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay

Tử vi dự đoán, trong 15 ngày tới, tuổi Mão, Thìn, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có phúc khi về già con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp