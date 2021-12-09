Tháng 11 ÂL hoan hỷ, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, một đường thẳng tiến, tiền tài vô số

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 09:00

3 con giáp này có nhiều khởi sắc, vượng vận quý nhân. Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Con giáp tuổi Thìn không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Tháng 11 ÂL hoan hỷ, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, một đường thẳng tiến, tiền tài vô số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 ÂL này, chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế. Khi họ có ý tưởng thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp tuổi Dậu, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả.

Tháng 11 ÂL hoan hỷ, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, một đường thẳng tiến, tiền tài vô số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Dậu luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý. Đặc biệt, trong tháng 11 ÂL, con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bất cứ lúc nào, người tuổi Ngọ đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình. Thông qua sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân, con giáp tuổi Ngọ luôn vượt lên chính mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Trong hoàn cảnh bình thường, người tuổi Ngọ rất lạc quan và chăm chỉ. Dù có trải qua khó khăn gì, họ cũng sẽ tích cực, lạc quan làm những việc mình nên làm, biến áp lực thành động lực. Con giáp tuổi Ngọ dũng cảm vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu mong muốn bằng lý trí của mình.

Tháng 11 ÂL hoan hỷ, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, một đường thẳng tiến, tiền tài vô số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 ÂL tử vi dự đoán, con giáp tuổi Ngọ có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. Nếu được Thần Tài trợ lực thì sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông, thu hoạch dồi dào, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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