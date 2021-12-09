Những ngày cuối năm 2021, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 08:02

Cuối năm 2021 dự đoán sẽ là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống suôn sẻ, dù làm việc gì cũng luôn được mọi người quan tâm giúp đỡ. Tuổi Hợi có tính tình điềm đạm, vui vẻ, giỏi giao tiếp, hòa đồng. Bởi vì quan hệ xã giao rộng nên tuổi Hợi luôn gặp được quý nhân trên đường đời.

Những ngày cuối năm 2021, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những ngày cuối cùng của năm 2021, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sống nhiệt tình, ân cần, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Dậu cũng hết lòng với bạn bè và luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Theo tử vi, những ngày cuối năm, tuổi Dậu không phải lo lắng về tiền bạc vì tài lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà.

Những ngày cuối năm 2021, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi kéo theo tài chính rủng rỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thế thăng hoa rực rỡ. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Dậu phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách ổn định và điềm đạm, làm việc tích cực, giàu trí tưởng tượng, chăm chỉ hơn người. Họ cũng chịu áp lực tốt, dễ được đồng nghiệp, sếp trên ủng hộ và luôn tạo cho mọi người khác cảm giác đáng tin cậy. Nhìn chung, người tuổi Mùi có nhiều tham vọng, mục tiêu lớn trong cuộc sống, họ sẵn sàng thay đổi bản thân để cho mọi thứ để trở nên hoàn hảo.

Những ngày cuối năm 2021, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học dự báo, những ngày cuối năm 2021, những người cầm tinh con hổ sẽ có nhiều cơ hội lớn. Nếu biết tận dụng và kiên trì trong công việc thì con giáp sẽ đạt hiệu quả cao, kiếm tiền nhanh hơn. Tóm lại, cuộc sống của tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới, đi lên theo chiều hướng tích cực, tài chính dồi dào.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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