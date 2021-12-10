Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 12:00

3 con giáp may mắn vận trình rực rỡ, sự nghiệp thành công, tiền tài vô kể, cơ hội phất lên đồi đời chỉ trong nay mai.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, 35 ngày tới, người tuổi Tỵ gặp nhiều cát lợi, may mắn căng tràn. Công việc của bản mệnh sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. Nhờ có Thần Tài ở bên che chở, con giáp tài lộc thăng tiến, thu nhập gia tăng nhanh chóng. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, dẫu có tiểu nhân ám hại cũng không thể ngăn chặn con đường làm giàu của bạn.

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của người tuổi Tỵ sẽ tăng lên bất ngờ. Con giáp tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Tiền bạc con giáp làm ra nhiều vô kể đến nỗi ai nấy đều ghen tỵ. Song tuổi Tỵ cũng cần nhớ phải có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh cảnh tiền kiếm ra nhưng miệng ăn núi lở. Nhìn chung, đây sẽ là một trong những con giáp đổi vận bất ngờ trong tương lai gần.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dịp đổi đời, tiền của, quyền lực tìm đến tận cửa. Những cố gắng trước kia đã có hồi đáp, con giáp may mắn này nhận được những thành công nhất định trong công việc, được mọi người thừa nhận và kính nể. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong tương lai. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài vận lên hương. Người tuổi Hợi thuận lợi kiếm tiền, từ đó trở nên giàu có. Sẽ không ngoa khi nói rằng trong thời gian tới, Hợi hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh trong 35 ngày tới. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, trong khi một số người may mắn còn có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến trong 35 ngày tới. Nếu bạn vẫn luôn chăm chỉ với công việc tay trái của mình thì nay chính là lúc bạn được đền đáp xứng đáng. Muốn chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp thì bản mệnh nên chú ý cách ứng xử với nửa kia và với mọi người xung quanh. Mỗi khi có bất đồng xuất hiện, chỉ cần bạn trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa thì mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp được dịp đổi đời, bạc tỷ chắn trước cửa nhà, xây biệt thự, mua xế hộp chỉ trong nay mai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn với người độc thân, bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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