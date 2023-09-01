Cuối tháng 9/2023 này, 3 con giáp GỌI NHAU TRỞ LỘC VỀ NHÀ, tha hồ ĂN LỘC sướng không ai bằng, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 18:30

Bước vào những ngày cuối cùng của tháng 9 này cuộc đời của 3 con giáp mới lên hương, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Thìn

Sự mạnh mẽ, cá tính và thông minh của Thìn là không thể bàn cãi. Ở họ có sự đam mê trong công việc, có ước vọng đổi đời và có cả sự khéo léo trong đối nhân xử thế nên công danh sự nghiệp gặp rất nhiều thuận lợi, dễ dàng thành công.

Bước vào những ngày cuối cùng của tháng 9 này cuộc đời Thìn mới lên hương, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dù hiện tại Thìn không có đồng nào trong túi thì 30 ngày tới tiền cứ ùn ùn chảy vào ví, khiến tiền rải đầy nhà, không có chỗ chất.

Cuối tháng 9/2023 này, 3 con giáp GỌI NHAU TRỞ LỘC VỀ NHÀ, tha hồ ĂN LỘC sướng không ai bằng, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Trong thời gian tới, nhất là vào cuối tháng 9 này, tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mão đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

Cuối tháng 9/2023 này, 3 con giáp GỌI NHAU TRỞ LỘC VỀ NHÀ, tha hồ ĂN LỘC sướng không ai bằng, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 9, tuổi Tỵ được dự đoán là sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực. Trên có quí nhân, dưới có thần tài giúp đỡ, mọi vận hạn xui xẻo của những người tuổi Tỵ nhanh chóng được xua tan, tài vận bắt đầu có những dấu hiệu nở rộ. Nhìn chung, cơ hội đến với những người tuổi Tỵ rất nhiều, mở ra cho họ ánh sáng mới sau chuỗi ngày u tối. Bạn dễ dàng thăng quang tiến chức, dự kiến những ngày cuối năm phát triển rực rỡ. Nếu tiếp tục giữ vững và duy trì được tinh thần này sẽ nhanh chóng có một cuộc sống vinh hoa phú quí.

Đây là khoảng thời gian mà tuổi Tỵ có thể tìm ra cơ hội kiếm tiền từ bất cứ lĩnh vực nào. Họ sẽ trở nên cực kì nhạy bén, mọi cơ may dù là nhỏ nhất cũng đều được những người tuổi Tỵ biến hóa một cách linh hoạt thành cáccơ hội để kiếm tiền. Từ đó sẽ tạo dựng cho mình một cuộc sống ngày càng sung túc và đầy đủ hơn.

Đồng thời, tháng này cũng đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời tuổi Tỵ khi họ có thể mạnh dạn đầu tư cho mình những món tài sản quí giá. Đây là kết quả cho sự nỗ lực mà họ đã tích luỹ suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho những người tuổi Tỵ không còn thời gian nghỉ ngơi, họ bị cuốn vào dòng chảy của tiền tài danh vọng. Hãy đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản, tránh ăn uống quá nhiều chất đạm, chất béo và tập cho mình thói quen tập thể dục hàng ngày.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 0h ngày 3/9, ĐỔI VẬN ĐỔI ĐỜI 3 con giáp có lá số tử vi đỏ chói, gặp gỡ quý nhân, phát tài phát lộc, tiền về đầy túi

Đúng 0h ngày 3/9, ĐỔI VẬN ĐỔI ĐỜI 3 con giáp có lá số tử vi đỏ chói, gặp gỡ quý nhân, phát tài phát lộc, tiền về đầy túi

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công việc mà Mão cũng vô cùng may mắn trong tình duyên. Vận đào hoa bủa vây khiến cho người tuổi Mão có cơ hội tìm thấy ý trung nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe