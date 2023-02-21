Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3: Hết xung Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá nhiều vô kể, cuộc đời phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 15:58

Bước sang cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ thoát khỏi xui xẻo, liên tiếp nhận được tin vui, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng.

Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền, không ngại gian khổ. Đối với đa số người tuổi Mão, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Mão mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3: Hết xung Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá nhiều vô kể, cuộc đời phất lên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sang cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, dự đoán tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả. Nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân.

Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền. Khoảng thời gian này, nếu như tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3: Hết xung Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá nhiều vô kể, cuộc đời phất lên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng.

Sự nghiệp cũng có quý nhân là bạn bè giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi việc. Làm ăn kinh doanh thì đã có thần tài làm chỗ dựa, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay. Tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3: Hết xung Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá nhiều vô kể, cuộc đời phất lên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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