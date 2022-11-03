Cuối tháng 11 Dương lịch, Thương Quan chiếu mệnh: 3 con giáp dễ suy kiệt tài chính, hao tài tốn của, làm ăn thất bát, dễ dính bẫy tiểu nhân mà rơi vào gian truân cùng cực

Vào cuối tháng 11 có Kiếp Tài chiếu mệnh nên tuổi Tý không thể yên tâm về công việc của mình. Người làm kinh doanh tuyệt đối không nên mở thêm chi nhánh hay khai trương, giao cho người khác quản lý cửa hàng hôm nay. Người làm công ăn lương thì chỉ cần làm tốt phần của mình và đề phòng bị cướp công là được.

Thủy Mộc tương sinh nâng cấp vận tình cảm của bản mệnh. Tình cảm có bước biến chuyển tốt đẹp, người ấy cũng bắt đầu mở lòng với bạn rồi. Bạn nên rủ người nhà làm một bữa ăn ngon để gắn kết tình cảm gia đình.

Thật không may là đường tiền bạc cũng ảm đạm không kém. Chuyện tiền bạc tốt nhất bạn nên tự quyết định hoặc tham khảo ý kiến người nhà. Ai đang có ý định cho vay tiền thì nên dừng lại kẻo sau này vừa không đòi được nợ vừa bị mang tiếng xấu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay, đặc biệt là vào cuối tháng 11 chính là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế.

Tuổi Thìn cũng cần chú ý đặc biệt tới những kẻ tiểu nhân. Những kẻ đố kỵ với bạn sẽ tìm cơ hội ngáng đường, cản trở sự phát triển của Thìn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp không ít sóng gió vào cuối tháng 11. Bạn có thể gặp khá nhiều vất vả, làm việc phải gắng sức, chạy đôn chạy đáo mà hiệu suất chưa chắc đã được như mong muốn. Đã vậy, con giáp này còn phải chống lại cạnh tranh từ bên ngoài, chẳng lúc nào được yên thân.

Ảnh minh họa: Internet

Cách cư xử của bạn trong hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Do đó, hãy luôn để ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để hành xử cho hợp lý. Dù gặp chuyện bất bình, bản mệnh cần bình tĩnh, nín nhịn cho qua chuyện vì nếu làm căng sẽ chỉ hại mà không lợi, mất việc như chơi. Hôm nay những chú Mèo cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình.

Công việc bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ để tránh đổ bệnh

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.