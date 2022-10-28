Cuối tháng 11 âm lịch con giáp nào gõ tay là ra tiền?

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 20:17

Qua được giai đoạn này, mọi vấn đề trong cuộc sống của họ đều dần được giải quyết hết, những xui xẻo cũng chấm dứt.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trời sinh là những người chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong cuộc sống nên được trời thương, từ trung vận trở đi hầu hết đều ổn định, có sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu gặp thử thách trong giai đoạn từ tháng 6 đến đầu tháng 11 âm. Qua được giai đoạn này, mọi vấn đề trong cuộc sống của họ đều dần được giải quyết hết, những xui xẻo cũng chấm dứt.

Đặc biệt, từ nửa sau của tháng 11 âm, tuổi Sửu may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt, chỉ cần biết nắm bắt sẽ giàu có hơn người, thậm chí đổi vận, có một cuộc sống vô cùng sung túc.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. So với những con giáp khác, tuy rằng tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục.

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Tuổi Tuất rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa. Người tuổi Tuất thường trở thành mẫu hình lý tưởng của rất nhiều người. 

Cuối năm 2022 cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi bất ngờ. Những tháng đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm được đền đáp bấy nhiêu. Đặc biệt, cuối tháng 11 âm lịch tới đây, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh không những có quý nhân chiếu cố mà thần tài cũng chờ sẵn để phù trợ.

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Cuối năm nay, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được cơ hội tốt đổi đời. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng rất thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phần lớn là những người có tinh thần trách nhiệm rất cao, được người khác tin tưởng và nể trọng trong cuộc sống. Họ còn là những cá nhân rất tài năng, làm việc hay quan tâm đến đam mê nhiều hơn là vấn đề tiền bạc nên lại dễ đạt được những thành công mà họ cũng không ngờ đến.

Trong năm 2022, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc, nhất là trong chuyện kinh doanh, khi họ kết hợp với người tuổi Tý hoặc tuổi Thân.

Qua vài tháng, tuổi Thìn đánh dấu sự trở lại một cách ngoạn mục hơn vào dịp cuối năm. Tử vi học có nói, nửa sau tháng 11 âm, tuổi Thìn gặp vận đỏ, cuộc sống có nhiều tin vui, công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ mà cuộc sống riêng tư cũng vô cùng ấm êm, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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