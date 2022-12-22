Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, làm ăn dễ dàng, buôn may bán đắt, số dư tăng trưởng, ấm no sung túc, sống không lo nghĩ

Cuối tháng 11 âm lịch, tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi dần sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hổ sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con Hổ còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Dần cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Dần tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng họ đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Con giáp tuổi Tý được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Cuối tháng 11 âm lịch, vận may đến với người tuổi Tý. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố.

Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác.

Cuối tháng 11 âm lịch, trời sinh tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu. Con giáp tuổi Tỵ cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai. giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!