Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, giàu có ngút ngàn, may mắn chiếu mệnh, mọi điều suôn sẻ, công thành danh toại, sung túc ấm no

Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận lên hương thấy rõ. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc để nắm giữ vị trí tốt hơn. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, bạn cần cẩn trọng hơn trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất năng động, có chí tiến thủ. Trong cuộc sống, bạn rộng rãi, hào phóng, giỏi giao lưu, đối đáp. Con giáp này thích đi đây đi đó và thường thành công ở những công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo. Thời gian gần đây, tài vận của con giáp này không được tốt. Tác động ngoại cảnh khiến công việc của bạn bị ngưng trệ. Dù bạn đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không được như mong đợi.

Ngoài ra, những người đang dự định chuyển công việc cũng sẽ tìm được một công việc với môi trường làm việc và mức độ đãi ngộ tốt hơn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội đi công tác xa để học hỏi, bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công việc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường cứng rắn, kiên cường, có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Nhưng bạn cũng là người cả thèm, chóng chán, dễ nản lòng khi công việc không được thuận lợi. Ngoài ra, con giáp này cũng quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi làm tổn thương đến người khác.

Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Dậu đón nhiều tin vui trong công việc. Trong giai đoạn này, bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ nhận thêm nhiều công việc, dự án giúp gia tăng thu nhập. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm thêm các cơ hội đến với mình chứ đừng bó buộc bản thân trong một lĩnh vực nhất định. Người tuổi này cũng cần đầu tư thêm thời gian, tiền bạc để học kiến thức, kỹ năng mới nhằm tránh bị tụt hậu.

Trong thời điểm này, người tuổi Dậu còn độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ, kết bạn với người khác giới. Lúc này họ cần mạnh dạn thể hiện tình cảm với đối phương. Người tuổi này nếu đã có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, kiên định, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm không thể không nhắc đến là bạn hay nóng nảy, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trời sinh người tuổi Dần không chịu khuất phục trước mỗi khó khăn. Bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau để xoay sở, cải thiện tình hình.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ. Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh nên cục diện cũng thay đổi. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi liền với những thử thách, đòi hỏi người tuổi Dần phải tập trung và nỗ lực trong công việc. Thời gian tới, người tuổi này sẽ nhận được nhiều công việc, dự án mới. Bạn nên lựa chọn ra công việc, dự án phù hợp với năng lực bản thân.

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