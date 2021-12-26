Cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, tình duyên thuận hoà

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 07:10

Trong thời điểm cuối tháng 11 Âm lịch, những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp, chuyện tình duyên thuận hòa, như ý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết là con giáp nhân hậu, độ lượng, nói được làm được. Trong cuộc sống, dù khôn ngoan, tài giỏi hơn người nhưng họ vẫn rất nghiêm khắc với bản thân và thân trọng. Người tuổi này sống thực tế, là người tốt bụng, nhạy cảm và giàu nhiệt huyết. Con giáp tuổi Mão cũng có mắt thẩm mỹ và có mắt nhìn đặc biệt tinh tế.

Cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, tình duyên thuận hoà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 11 Âm lịch, nhiều cơ hội đến với người tuổi này. Họ cố gắng nỗ lực trong công việc nên thu nhập bắt đầu tăng dần. Người tuổi này cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với người khác giới nên tâm trạng không còn ủ dột, muộn phiền rồi cũng tiêu tan. Người tuổi Mão nếu còn độc thân, muốn có người ở bên mình thì hãy mở lòng hơn nữa. Trong khi đó, người đã có đôi có cặp muốn chuyện tình cảm chín muồi thì nên tính đến chuyện cưới hỏi.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu tính tình hiền lành, điều đạm. Họ có khả năng suy nghĩ linh hoạt và luôn kiên trì, điềm tĩnh trong quá tình giải quyết vấn đề. Người tuổi này vốn nhận phúc khí bẩm sinh, làm chuyện gì cũng gặp những điều may mắn. 

Cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, tình duyên thuận hoà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 11 Âm lịch, người tuổi Sửu có tài lộc ngày càng vượng, sự nghiệp ngày càng hanh thông. Công việc của họ ngày một suôn sẻ, mang lại nguồn thu cao hơn thấy rõ. Con giáp này cũng nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, phát tài nhanh chóng. Không những thế, người tuổi Sửu vẫn còn cô đơn sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tâm hồn rộng rãi, đáng tin cậy và rất bao dung, thấu hiểu người khác. Con giáp này cũng là người công tư phân minh, làm việc gì cũng rạch ròi. Bề ngoài, tính cách của họ có phần hơi cứng nhắc nhưng thực ra, con giáp này có thiện tâm. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, tình duyên thuận hoà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 11 Âm lịch, thời cơ đã đến với người tuổi Dậu, tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dôi dư hơn nhiều. Không những thế, con giáp này còn có vận đào hoa vượng, được nhiều người khác phái để ý. Hãy suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi quyết định yêu đương, tìm hiểu một ai đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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