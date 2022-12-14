Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, ngậm tài lộc tiền vàng, may mắn trải khắp lối

Bước sang cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này giơ tay trái hái vàng, đưa tay phải hái bạc, phú quý may mắn khắp lối.

Tuổi Mùi Chỉ cần bước sang cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, cất nhắc vị trí cao hơn, sự nghiệp leo thang. Tài lộc chạy vào túi ào ào, cuộc sống muốn gì có đó. Tuổi Mùi đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Dù gặp thử thách khó khăn, họ cũng không từ chối mà kiên trì cố gắng, phấn đấu không ngừng. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu cho những gì họ nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Chỉ cần bước sang cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là con giáp lương thiện, hiền lành luôn giữ ý chí cố gắng không ngừng trong cuộc sống, khao khát đạt được thành tựu cao. Sang cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất không chỉ được thần Tài giúp đỡ, tài chính gia tăng không ngừng, mà còn được thần phú quý trao cho nhiều cơ hội đổi đời. Sự nghiệp có nhiều cơ hội bứt phá, thăng tiến như diều gặp gió, khiến nhiều người vừa nể trọng, vừa ghen tị. Tài lộc cũng theo lối may mắn đi vào nhà, tiền đầy két, không đủ thì dư. Tuổi Tuất làm một hưởng mười, làm chơi mà hưởng thiệt, làm gì cũng ra tiền.

Sang cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất không chỉ được thần Tài giúp đỡ, tài chính gia tăng không ngừng, mà còn được thần phú quý trao cho nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, sống tình cảm. Đây là một trong 3 con giáp may mắn vào cuối tháng 11 âm lịch. Tuổi Hợi không chỉ được quý nhân hết mực nâng đỡ mà còn được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Không chỉ vậy, tuổi Hợi đào trúng hố phú quý, tìm được cơ hội thành công, làm giàu. Nếu nắm chắc vận may, cơ hội phú quý, tuổi Hợi có thể trở thành đại gia, cuộc sống thịnh vượng sung túc. Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, sống tình cảm. Đây là một trong 3 con giáp may mắn vào cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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