Cuối ngày mai 9/7, 3 con giáp sau cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân lợi dụng quấy phá, công danh quấy phá, tiền tài thâm hụt, bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 04:35

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 9/7, 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân quấy phá, công danh lao dốc, tài chính thâm hụt, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định.

Tuổi Dậu

Thương Quan ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay, bạn cảm thấy dù bắt tay vào làm công việc gì cũng không được thuận lợi như ý muốn, thậm chí bạn còn bị mọi người xung quanh gây rắc rối, cản trở.

Chuyện thi cử cũng kém may mắn bởi bạn dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Để hạn chế những sai sót như vậy, bạn cần ôn luyện cẩn thận hơn, chớ nên chủ quan hoặc có tư tưởng dựa dẫm vào người này, người khác.

Hỏa khắc Kim còn cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Cuối ngày mai 9/7, 3 con giáp sau cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân lợi dụng quấy phá, công danh quấy phá, tiền tài thâm hụt, bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Chuyện thi cử cũng kém may mắn bởi bạn dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Tuất dễ vướng phải tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Nguyên nhân mâu thuẫn có thể xuất phát từ quyền lợi, vị thế, chính vì vậy mà không ai có ý định nhường ai.

Hãy bình tĩnh và có cái nhìn thẳng thắn về vấn đề mình đang gặp phải, chớ nên tham lam những thứ không phải của mình, đôi khi nhường nhịn mọi người xung quanh một chút, "dĩ hòa vi quý" rồi đâu sẽ có đó.

Trong tình yêu Tuổi Tuất đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Cuối ngày mai 9/7, 3 con giáp sau cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân lợi dụng quấy phá, công danh quấy phá, tiền tài thâm hụt, bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Hãy bình tĩnh và có cái nhìn thẳng thắn về vấn đề mình đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do đôi bên có ý kiến bất đồng. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện, đừng nên cố gắng kéo dài kẻo dễ lỡ lời tổn thương đối phương.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần phân biệt được ai là người xứng đáng với sự giúp đỡ của mình.

Kiếp Tài lại cho thấy bạn là người dễ hành động nóng vội, thiếu suy nghĩ. Trong các công việc của tập thể, bạn cần thảo luận với đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn chứ không nên tự động làm theo ý của riêng mình.

Cuối ngày mai 9/7, 3 con giáp sau cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân lợi dụng quấy phá, công danh quấy phá, tiền tài thâm hụt, bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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