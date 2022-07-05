Cuối ngày mai 6/7, 3 con giáp sau cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, bản mệnh gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tử vi ngày 6/7/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Mão trong thời gian này, nên hạn chế cho những người xung quanh vay mượn tiền. Mặt khác, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn nhận ra và cắt đứt những mối quan hệ không lành mạnh. Ngày mai đừng vì quá bận rộn mà trở nên khó chịu với những người xung quanh. Thay vào đó, hãy gửi cho họ những món quà xứng đáng sau khi họ đã giúp bạn hoàn thành công việc của mình.

Kim khắc Mộc lại là dấu hiệu không tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Vì nóng nảy mà để tình cảm lấn át lý trí, bản mệnh có thể sẽ hiểu lầm người ấy, hiểu sai những hành động của đối phương, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Tử vi ngày 6/7/2022 của 12 con giáp, Lục Xung ảnh hưởng nên con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng khó yên trong ngày này, dù là một câu nói với ý tốt cũng dễ gây hiểu nhầm. Việc tương tác thực sự không có lợi cho bạn đâu nhé.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu cần phải giành lại quyền kiểm soát trong công việc. Có thể người đứng đầu chưa đủ tầm nhìn và tố chất để dẫn dắt bạn cùng đồng đội của mình. Do đó, bạn cần chủ động hơn, thậm chí hỗ trợ những người xung quanh để hạn chế tối thiểu rắc rối có thể xảy ra.

Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức khi phải luôn thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Nếu nhận ra điều này, hãy dừng lại ngay lập tức vì bạn không nợ họ bất kỳ điều gì cả. Có thể họ sẽ khó chịu nhưng tinh thần và cảm nhận của bạn nên được ưu tiên trên hết.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu cần phải giành lại quyền kiểm soát trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 6/7/2022 ngày mai, đường tài lộc của tuổi Dần không được may mắn. Hung tinh xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng luống cuống. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên khó khăn, hàng hóa dồn ứ.

Ngoài ra, con giáp này còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết nếu cứ cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu.

Thổ Mộc tương xung, con giáp này dễ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy có những hiểu lầm do hai người không có thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau, đôi bên quá bận rộn với công việc của mình nên để tình cảm dần nguội lạnh.

Thổ Mộc tương xung, con giáp này dễ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo