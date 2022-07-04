Đúng giờ Tý hôm nay 4/7, danh sách con giáp đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng phát, của cải đầy nhà, cát khí vây quanh, vận trình suôn sẻ, tình duyên bền chặt

Theo tử vi ngày 4/7/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Phương diện làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên, để có thể kiếm tiền về rủng rỉnh, va vấp là không tránh khỏi, nhưng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua. Mộc sinh Hỏa, gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bạn. Người thân luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, nhờ thế mà bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi gặp phải khó khăn, bạn cũng biết gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình. Người làm ăn kinh doanh kí kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Hãy thể hiện sự hài hước và dí dỏm của chính bạn, sẽ có thể thu hút sự chú ý của đối phương ngay lập tức. Chỉ cần bạn chủ động hơn trong mối quan hệ là có thể thoát khỏi tình trạng độc thân một cách suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh kí kết được những hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia rất gắn bó. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này sẽ cảm thấy tràn trề động lực.



Với những người còn độc thân, bạn có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Dường như con giáp này đã sẵn sàng để lại quá khứ phía sau lưng và mở cửa trái tim, chờ đợi một người mới đến với mình.

Có nhiều khoản phát sinh bất ngờ ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền thu hồi. Nhảy việc sang một công ty tốt hơn, thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia rất gắn bó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo