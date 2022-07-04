Cuối ngày hôm nay 4/7: Những con giáp này ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo bất an, tài chính có dấu hiệu thâm hụt

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 04:35

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 4/7, những con giáp này ra đường cẩn thận giữ túi tiền, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo bất an, tài chính bất ổn, tình duyên nhiều trắc trở.

Tuổi Hợi

Có Tam Hội trong ngày Thứ Hai khuyến khích con giáp tuổi Hợi nên tụ họp các thành viên trong gia đình lại trong ngày này. Sau một tuần mệt mỏi, mọi người có thời gian quân quần vui vẻ trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống của mình.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài khiến tuổi Hợi cảm thấy không vui với những mối quan hệ hiện tại. Đời sống của bạn dường như cần đến một chút thay đổi, một chút xáo trộn, hãy khuấy động không khí lên bằng những niềm vui thú vị trong ngày này, ví dụ như cho mình một buổi tối hẹn hò vui vẻ chẳng hạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo rắc rối liên quan đến tiền bạc khi mà nguồn thu của bạn không nhiều nhưng thường xuyên phải chi tiền cho những việc không tên. Giai đoạn này bạn càng phải tiết kiệm và cần cẩn trọng hơn với tiền bạc của mình bạn nhé.

Cuối ngày hôm nay 4/7: Những con giáp này ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo bất an, tài chính có dấu hiệu thâm hụt - Ảnh 1
Ảnh hưởng của Kiếp Tài khiến tuổi Hợi cảm thấy không vui với những mối quan hệ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm chưa thể dung hòa. Ảnh hưởng của ngũ hành Mộc Thổ xung khắc khuyên người tuổi Mẹo không nên lúc nào cũng tự trách mình. Bởi lẽ không phải hy sinh nào của bản mệnh cũng được ghi nhận xứng đáng.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá lý tưởng. Người tuổi Mão gặp phải không ít tai họa vì chưa làm chủ được tình thế. Cách tốt nhất lúc này là quan sát, học hỏi kinh nghiệm để có thể xử lý vấn đề một cách tốt nhất.

Vận trình tài lộc không tốt. Con giáp này nên có sự phòng bị kỹ lưỡng trước mọi rắc rối trong hôm nay.

Cuối ngày hôm nay 4/7: Những con giáp này ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo bất an, tài chính có dấu hiệu thâm hụt - Ảnh 2

Vận trình tài lộc không tốt. Con giáp này nên có sự phòng bị kỹ lưỡng trước mọi rắc rối trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm không quá may mắn. Tuổi Sửu độc thân khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Ngoài ra, bản mệnh còn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người bên cạnh.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ khó khăn. Người tuổi Sửu đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục hay tạo dựng niềm tin do ảnh hưởng của Lục Xung. Bản mệnh cần phải thẳng thắn đối mặt với mọi thứ đang xảy ra, đó là cách tốt nhất để tiến bộ.

Vận trình tài lộc bất ổn. Cách tốt nhất để tháo gỡ các khúc mắc là mạnh dạn đối diện và tìm cách hóa giải.

Cuối ngày hôm nay 4/7: Những con giáp này ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo bất an, tài chính có dấu hiệu thâm hụt - Ảnh 3
Vận trình tình cảm không quá may mắn. Tuổi Sửu độc thân khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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