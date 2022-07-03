Đúng giờ Tý hôm nay 3/7: Danh sách con giáp vận trình nhiều khởi sắc, sự nghiệp tươi sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài khoản nhảy số, tình duyên nở hoa, bản mệnh nhiều niềm vui

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 06:28

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay 3/7, con giáp sau đây có vận trình tươi sáng, sự nghiệp khởi sắc, thu nhập tăng ùn ùn, tài khoản nhảy số, tình duyên thăng hoa.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ.

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Đúng giờ Tý hôm nay 3/7: Danh sách con giáp vận trình nhiều khởi sắc, sự nghiệp tươi sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài khoản nhảy số, tình duyên nở hoa, bản mệnh nhiều niềm vui - Ảnh 1
Tuổi Mão cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 3/7/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Sửu có nhiều khởi sắc đáng kể trên nhiều phương diện. Nhờ vậy, tinh thần bản mệnh cũng thoải mái hơn hẳn. Hầu hết các hạng mục công việc đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng, năng suất được bảo đảm.

Tuổi Sửu hôm nay còn có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhờ biết cách xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, lợi cho việc làm ăn. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh nghe lời dụ dỗ mà đầu tư mù quáng.

Con giáp này cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia của mình. hai người luôn quan tâm đến việc vun vén mối quan hệ bằng cách trò chuyện, trao đổi với nhau, vì thế mà gia đình luôn đạt được sự hòa thuận và đồng lòng.

Đúng giờ Tý hôm nay 3/7: Danh sách con giáp vận trình nhiều khởi sắc, sự nghiệp tươi sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài khoản nhảy số, tình duyên nở hoa, bản mệnh nhiều niềm vui - Ảnh 2
Tuổi Sửu hôm nay còn có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 3/7/2022 hôm nay, tuổi Mùi có điềm báo rất vượng tài. Vận khí tốt lành, con giáp này đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Kinh doanh trên đà phát triển, lại làm ăn có uy tín nên được lòng rất nhiều đối tác.

Công việc của con giáp này trong ngày cũng không có điều gì đáng lo ngại khi mọi kế hoạch đều tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh làm việc hăng say và nghiêm túc cống hiến nên sẽ nhận lại những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Mối quan hệ trong gia đình bản mệnh khá hài hòa. Dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được tháo gỡ, tạo cơ hội để đôi bên xích lại gần nhau hơn. Ngày mới còn vượng vận đào hoa, tình yêu nảy nở với người độc thân. Bản mệnh sẽ có bước tiến mới với người mình thầm mến đã lâu.

Đúng giờ Tý hôm nay 3/7: Danh sách con giáp vận trình nhiều khởi sắc, sự nghiệp tươi sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài khoản nhảy số, tình duyên nở hoa, bản mệnh nhiều niềm vui - Ảnh 3
Công việc của con giáp này trong ngày cũng không có điều gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 18h08p ngày mai 3/7: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phát tài phát lộc, cát khí vây quanh, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia

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