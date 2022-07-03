Đúng giờ Tý ngày mai 4/7: TAM HỢP nâng đỡ, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, phúc khí vây quanh, may mắn ghé thăm, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai đầu tuần ngày 4/7/2022, tuổi Tý có một ngày trí tuệ minh mẫn. Con giáp này có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất tin tưởng ở bản mệnh.

Tử vi hằng ngày nói rằng tuổi Tý nếu làm ăn kinh doanh sẽ rất có lộc trong ngày mai. Mệnh chủ có thể tìm được những mối làm ăn đáng giá. Hãy nắm bắt cơ hội ngay lập tức, không nên chần chừ, do dự quá nhiều, để cơ hội tuột mất đáng tiếc.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển thuận lợi còn khiến cho bản mệnh nhận được sự công nhận của cấp trên. Con giáp này có thể có một tiền đồ rất rộng mở. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa vào những ngày sau, phải kiên trì thay vì chỉ hứng lên một vài ngày lại thôi.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai đầu tuần ngày 4/7/2022, vận tình duyên của tuổi Thìn khởi sắc hơn. Con giáp này được đối phương quan tâm và chăm sóc, lo lắng cho từng li từng tí một và luôn mong đợi được yêu thương và trao đi yêu thương của mình. Bản mệnh cảm thấy hài lòng và tận hưởng hạnh phúc mình đang có.

Người độc thân chớ nên từ chối những lời giới thiệu của bạn bè. Biết đâu khi gặp gỡ thêm đối tượng mới, con giáp này sẽ có suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình yêu. Cũng chưa hẳn tuổi Thìn sẽ yêu người đó, nhưng thay đổi cách nhìn cứng nhắc cũng là điều rất tốt để có những trải nghiệm thú vị.

Đừng đóng cửa trái tim mình khi tình yêu đã đến hoặc bạn phải có lý do nào đặc biệt lắm. Ai cũng lo sợ bị tổn thương, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để tuổi Thìn từ chối hạnh phúc của mình. Hãy cởi mở lòng mình hơn và đón nhận tình cảm mới vì con giáp này xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Người độc thân chớ nên từ chối những lời giới thiệu của bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai đầu tuần ngày 4/7/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu tiến triển vô cùng thuận lợi do có sự nâng đỡ của cục diện nhị hợp. Con giáp này hoàn thành tốt những công việc được cấp trên giao phó. Sự tự tin khiến bản mệnh không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thử thách.

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày mai. Tuổi Dậu có thể học được những điều rất giá trị của người đó, mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Nếu công việc gặp vấn đề khúc mắc nào đó thì cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ sự trợ giúp.

Về phương diện tình cảm, trong ngày thứ Hai này, tuổi Dậu và đối phương tìm được tiếng nói chung nên những xung đột, bất đồng trước đây đã được hóa giải, tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Người độc thân chớ để lỡ cơ hội để xây dựng mối quan hệ mới. Tình yêu đến một cách tự nhiên, con giáp này cũng không ngờ tới.

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo