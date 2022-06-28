Cuối ngày mai 29/6: Những con giáp này cẩn thận cục diện không tốt, bản mệnh gặp khó khăn, sự nghiệp lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 02:41

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 29/6, cục diện xấu ảnh hưởng đến những con giáp này, bản mệnh gặp rắc tối, sự nghiệp loa dốc, tài chính bất ổn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/6/2022, tuổi Tuất nên hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh hơn thay vì cứ tự trách bản thân. Một thái độ hòa nhã sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh con giáp này, sự lạnh lùng chỉ càng tạo khoảng cách mà thôi.

Nếu cứ tiếp tục lạnh nhạt, con giáp này có thể bị cô lập trong tập thể dù chính mình là nguyên nhân gây ra việc đó. Hẳn tuổi Tuất không hề muốn mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy, vì thế hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người nhiều hơn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề, bạn cần ăn thêm rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và dành thời gian chất lượng cho gia đình, điều này có thể giúp bạn trẻ hóa cuộc sống.

Cuối ngày mai 29/6: Những con giáp này cẩn thận cục diện không tốt, bản mệnh gặp khó khăn, sự nghiệp lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề, bạn cần ăn thêm rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 29/6/2022 của 12 con giáp, Hình hại vô ơn khiến con giáp tuổi Tị bất ngờ về cách hành xử của một người quen của mình. Bạn nên bình tĩnh lắng nghe, chớ vội phán xét, bạn sẽ hiểu ra chân tướng sự việc, hiểu đúng về con người họ hơn.

Ngũ hành xung khắc khiến cho kế hoạch nào đó trong thời gian tới khiến cho bạn có cảm giác bị xáo trộn và lung lay. Đừng lo lắng, cảm xúc này sẽ sớm qua đi và nhường cho bạn một tâm trạng tích cực và vui vẻ hơn rất nhiều.

Hôm nay tuổi Tỵ có thể cảm thấy chán nản vô cùng khi mà chẳng chuyện gì được đúng như ý muốn đặc biệt là trong chuyện tình cảm lứa đôi. Đối phương có thể làm những chuyện khiến con giáp này tổn thương nhưng lại chẳng hề ý thức được lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Cuối ngày mai 29/6: Những con giáp này cẩn thận cục diện không tốt, bản mệnh gặp khó khăn, sự nghiệp lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc khiến cho kế hoạch nào đó trong thời gian tới khiến cho bạn có cảm giác bị xáo trộn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Mùi thay vì cứ thao thao bất tuyệt, tại sao bạn không im lặng và lắng nghe. Những thông điệp giá trị mà bạn nhận được sẽ giúp bạn thấu hiểu ý nghĩa của việc lắng nghe và tôn trọng quan điểm, suy nghĩ của người khác đấy.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ rằng thứ Tư ngày 29/6/2022 ngày mai, đường tài lộc của tuổi Mùi bị đe dọa. Tiền bạc trong ngày không được vượng, nguồn thu chẳng những không tăng mà chỉ mong không giảm đã là tốt lắm rồi. Con giáp này cần thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, cẩn thận kẻo tin lầm kẻ xấu.

Cuối ngày mai 29/6: Những con giáp này cẩn thận cục diện không tốt, bản mệnh gặp khó khăn, sự nghiệp lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 3
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ rằng thứ Tư ngày 29/6/2022 ngày mai, đường tài lộc của tuổi Mùi bị đe dọa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Tử vi dự đoán đồng hồ điểm 12h trưa mai 28/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, phúc khí vây quanh, dữ hoá điềm lành, xui xẻo biến tan, may mắn thế chỗ.

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