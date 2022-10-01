Cuối ngày mai 2/10: 3 con giáp chuẩn bị có lộc bất ngờ, tiền tài từ đâu rơi xuống, bản mệnh phú quý lên đời, một bước thăng hoa, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 13:33

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 2/10, top 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tiền tài từ trên trời rơi xuống, phú quý hanh thông, vận trình may mắn.

Tuổi Hợi

Tam Hội hỗ trợ tuổi Hợi bước vào một ngày đầy phấn khích. Bạn có cơ hội gặp được nhân vật nào đó có sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, đừng để những ấn tượng ban đầu khiến cho bạn chủ quan nhé! Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về đối phương!

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tiến khá nhanh trong ngày có Thiên Tài nâng đỡ. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng sẽ được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng. Con giáp này tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, việc kinh doanh suôn sẻ, tiền bạc dồi dào, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi.

Ngũ hành tương sinh giúp cho mục tiêu liên quan tới sức khỏe của bạn được hoàn thành, có người là tăng cân nhưng có người là giảm cân. Nhìn chung cơ thể lúc này đẹp, săn chắc và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Cuối ngày mai 2/10: 3 con giáp chuẩn bị có lộc bất ngờ, tiền tài từ đâu rơi xuống, bản mệnh phú quý lên đời, một bước thăng hoa, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tiến khá nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu nhận ra sự quý giá của giây phút quân quần bên nhau trong ngày nghỉ cuối tuần như thế này. Nhờ thế mà bạn có động lực để từ nay về sau sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhiều hơn nữa.

Nhờ Chính Quan mà tinh thần trách nhiệm của tuổi Dậu rất cao khiến bạn sẵn sàng xắn tay áo làm một việc gì đó mà trước giờ bạn trì hoãn. Điều này cho thấy bạn đã thực sự trưởng thành và vượt qua được tính lười nhác, thụ động của mình.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Dậu không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Dậu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Cuối ngày mai 2/10: 3 con giáp chuẩn bị có lộc bất ngờ, tiền tài từ đâu rơi xuống, bản mệnh phú quý lên đời, một bước thăng hoa, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hợp khuyến khích tuổi Thân dành những lời khen ngợi cho một nửa của mình ngày mai. Hãy trở thành điểm tựa, nơi mà họ có thể tìm thấy cảm giác con người thật của mình được tán thưởng và giúp họ nâng cao giá trị của bản thân.

Khi có Chính Ấn thôi thúc mặc kệ ai đó khuyên can, trong ngày mai, tuổi Thân có xu hướng quyết tâm thực hiện những kế hoạch của riêng mình đến cùng. Đừng bỏ cuộc, sự kiên trì sẽ giúp bạn cán đích thành công.

Kinh tế tốt, Tuổi Thân là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được.

Cuối ngày mai 2/10: 3 con giáp chuẩn bị có lộc bất ngờ, tiền tài từ đâu rơi xuống, bản mệnh phú quý lên đời, một bước thăng hoa, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Tam Hợp khuyến khích tuổi Thân dành những lời khen ngợi cho một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 2/10: TOP 3 con giáp cầu được ước thất, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh vận trình hanh thông, đánh đâu thắng đó, cực kì vượng sắc

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 2/10: TOP 3 con giáp cầu được ước thất, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh vận trình hanh thông, đánh đâu thắng đó, cực kì vượng sắc

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02p trưa mai 2/10, 3 con giáp này phú quý đủ đầy, cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, vận trình cực kì vượng sắc.

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