Cuối ngày mai 18/9: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này xui rủi đủ đường, làm việc gì phải nhìn ngó trước sau, tài chính bất ổn, tình duyên nhiều trắc trở

Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những quan điểm trái ngược dẫn đến cãi vã; hoặc đôi bên có hiềm khích từ trước, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ, khiến mọi chuyện từ bé xé ra to.

Kim vượng nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm tới người ấy nhiều hơn, bạn càng lơ là và xem tình cảm họ dành cho bạn là điều đương nhiên thì chỉ khiến tình trạng tồi tệ thêm. Đến ngày họ rời xa bạn thì hối hận cũng đã muộn màng.

Song nếu bạn cứ để cái tôi của mình lên trên, cư xử cá nhân như vậy thì chỉ thiệt mình, chuốc thêm bực bội vào người chứ chẳng được gì. Có lẽ bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để thả lỏng tinh thần, tìm chuyện vui, chuyện tốt để sớm giải tỏa tâm trạng.

Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày mai người tuổi Tuất nên tự soi xét bản thân, thế nhưng đừng nhìn nhận theo cách tiêu cực nhé. Quan trọng nhất là bạn cần biết ưu điểm của mình ở đâu để phát huy và nhược điểm ở đâu để tập trung tìm cách cải thiện.

Sự nhẫn nại là một kỹ năng khó để học và áp dụng trong đời sống, nhưng khi bạn đã quen thuộc với nó thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Hãy học cách để thích nghi dần bạn nhé, không việc gì phải vội vàng hay quá nóng lòng cả.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Ngày mai người tuổi Tuất nên tự soi xét bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày bị cục diện Tương Phá Thái Tuế tác động như hôm nay, người tuổi Mùi khá đau đầu khi gặp trục trặc trong công việc, mà khả năng cao là do mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác chưa được bản mệnh xử lý ổn thỏa nên gây ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Có thể bạn nghĩ mình thích hợp làm việc một mình và sẽ phát huy mạnh mẽ hơn khi không có ai tác động, song trong môi trường tập thể bạn vẫn cần phải học cách hợp tác với người bên cạnh để công việc chung được tiến hành nhuần nhuyễn hơn. Không thể lúc nào cũng làm theo ý mình, hãy hạ bớt cái tôi để tránh gây ra mâu thuẫn làm chất lượng công việc đi xuống.

Ngày mai đừng tức giận vô cớ làm ảnh hưởng tới cả chuyện tình cảm, cuộc sống đã đủ rối ren rồi bạn đừng chuốc thêm rắc rối vào mình nữa nhé. Lúc này bạn nên tôn trọng ý kiến của đối phương, cho họ bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn.

Ngày mai đừng tức giận vô cớ làm ảnh hưởng tới cả chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo