Cuối ngày mai 14/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của Lục Xung, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 02:35

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 14/7, những con giáp này chịu ảnh hưởng của lục xung, xui rủi bủa vây, rắc rối tìm đến bản mệnh, tiền mất tật mang, tình duyên rạn nứt.

Tuổi Hợi

Thứ Năm này là một ngày không tốt với Tuổi Hợi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. 

Cục diện Tự Hình ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, bởi không phải lúc nào mọi việc cũng như bạn mong muốn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội để tránh đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem mình có sai sót hay cần thay đổi ở đâu hay không.

Cuối ngày mai 14/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của Lục Xung, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 1
Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội để tránh đưa ra những quyết định không chính xác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày mai. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn. 

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng thực tế nào. Muốn chứng minh sự trong sạch, hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh. 

Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Thân rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần kiềm chế và lắng nghe đối phương nhiều hơn. 

Cuối ngày mai 14/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của Lục Xung, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 2
Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Thân rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Năm 14/07/2022 này cho thấy, Tuổi Dần cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Dần nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Vận trình tình cảm lục đục bất hoà. Cục diện Tương Hại báo hiệu mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân đang trở nên căng thẳng và không thể giải quyết sớm. Con giáp này nên học cách lắng nghe, nói năng nhỏ nhẹ để không vô tình làm tổn thương người bên cạnh.

Cuối ngày mai 14/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của Lục Xung, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 3
Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Dần nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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