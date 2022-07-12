Cuối ngày mai 13/7, Chịu ảnh hưởng của Lục Xung, 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp chuyện rắc rối, khó khăn chồng chất, tình duyên lận đận

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 02:35

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 13/7, những con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện không tốt, xui rủi bám lấy, làm việc gì cũng khó khăn chồng chất, họa từ đâu rơi xuống đầu.

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra cần thận trọng hơn. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này đừng để lòng tham nhất thời khiến mình đánh mất bản ngã. Cái lợi trước mắt vốn không thể bằng những thứ lâu dài, tốt nhất nên có kế hoạch dài hạn cho con đường sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong đợi. Kim khắc Mục báo hiệu đường tình duyên của người tuổi Sửu phải trải qua không ít sóng gió. Người độc thân còn thiếu dũng khí để theo đuổi tới cùng tình yêu dành cho mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Tử vi khuyên bản mệnh nên thật thận trọng trong các quyết định liên quan tới tài chính.

Cuối ngày mai 13/7, Chịu ảnh hưởng của Lục Xung, 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp chuyện rắc rối, khó khăn chồng chất, tình duyên lận đận - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra cần thận trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi này đang phải cố gắng nhiều hơn bình thường để đối đầu với giai đoạn khó khăn trước mắt. Bù lại, bản mệnh nhận được sự hậu thuẫn khá chắc vững từ gia đình, bạn bè của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện buồn phiền. Tình yêu gặp khá nhiều thương tổn trong ngày Thân Tỵ tương phá. Những người yêu nhau có thể đi tới quyết định chia cách vì có nhiều khác biệt không thể dung hòa.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Tỷ Kiên báo hiệu con giáp này có thể vướng họa phá tài do tính khí cố chấp.

Cuối ngày mai 13/7, Chịu ảnh hưởng của Lục Xung, 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp chuyện rắc rối, khó khăn chồng chất, tình duyên lận đận - Ảnh 2
Vận trình tình cảm gặp chuyện buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khó khăn chồng chất. Kiếp Tài hung thần xuất hiện khiến mọi công sức của người tuổi này dường như đều bị đổ sông đổ biển. Bản mệnh có thể sẽ bị phá hoại, cản đường bất cứ lúc nào nên cần giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn vui lẫn lộn. Mặc dù là ngày ngũ hành tương sinh nhưng lại chịu ảnh hưởng của Thổ sinh xuất khiến đường tình duyên gặp điều trái ngang. Bản mệnh quen nhận mà không biết cho đi nên ít nhiều đã làm tổn thương nặng nề người kia.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Giải pháp lúc này là lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng để cải thiện vấn đề tài chính.

Cuối ngày mai 13/7, Chịu ảnh hưởng của Lục Xung, 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp chuyện rắc rối, khó khăn chồng chất, tình duyên lận đận - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khó khăn chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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