Cuối ngày mai 13/10: TOP 3 con giáp công danh 'xuôi chèo mát mái', vạn sự hanh thông, vận trình vượng sắc, tài khoản tăng cấp số nhân, cuối năm có điềm báo tài lộc, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, giàu nứt đố đổ vách

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày mai, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Mão có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Mộc sinh Hỏa, người tuổi này có thể tìm sự an ủi bằng việc tham gia những buổi tụ họp của bạn bè. Trò chuyện vui vẻ sẽ giúp bản mệnh tạm thời quên đi những chuyện phiền não và có khí thế hơn khi quay trở lại với công việc.

Tuổi Hợi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng ngày mai Thứ Năm 13/10/2022, vận trình của Tuổi Dần ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh, bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Gia đạo an hòa, bạn và người ấy tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Gia đình êm ấm là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bà chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo