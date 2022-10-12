Cuối ngày mai 13/10/2022: THIÊN QUAN cảnh báo 3 con giáp này công việc phát sinh sự cố, tiền bạc thất thoát, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng, tình duyên có phần ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 18:45

Cuối ngày mai 13/10, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, sự nghiệp gặp sự cố, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định.

Tuổi Mùi

Những dấu hiệu chiêm tinh học của phương Đông cho thấy vào ngày Thứ Năm 13/10/2022 này, Tuổi Mùi cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Điều quan trọng là Tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Mùi có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Thiên Quan cảnh báo những chú Mùi cần đề phòng một số mối quan hệ mới chớm nở của mình. Rất có thể ẩn dưới vẻ tươi cười bên ngoài của ai đó là lòng dạ tiểu nhân, tiếp cận bạn chỉ để hòng chiếm đoạt được món lợi nào đó mà thôi. 

Cuối ngày mai 13/10/2022: THIÊN QUAN cảnh báo 3 con giáp này công việc phát sinh sự cố, tiền bạc thất thoát, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng, tình duyên có phần ảm đạm - Ảnh 1
Điều quan trọng là Tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể gặp phải những chuyện không vui trong ngày mai khi bị người khác nói xấu, đặt điều sau lưng. Lời khuyên dành cho bạn là nên thận trọng trong cách hành xử, đừng để sự nóng giận khiến bạn vô tình gây thù chuốc oán thêm. Hãy biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Ngoài ra con giáp này nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những việc bạn chưa thực sự hiểu và nắm rõ vấn đề thì đừng nên vội vã làm. Mỗi đồng tiền làm ra đều không dễ dàng nên đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm.

Thủy – Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia không được êm ấm cho lắm. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Mâu thuẫn cũng là một cách giúp đôi bên hiểu về nhau hơn, vì thế đừng quá rầu rĩ vì việc này.

Cuối ngày mai 13/10/2022: THIÊN QUAN cảnh báo 3 con giáp này công việc phát sinh sự cố, tiền bạc thất thoát, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng, tình duyên có phần ảm đạm - Ảnh 2
Người tuổi Tuất có thể gặp phải những chuyện không vui trong ngày mai khi bị người khác nói xấu, đặt điều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Tương Xung báo hiệu người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội. 

Đã vậy, tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng, con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu, giữ tài lộc tích tụ, tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc.

Kim – Mộc xung khắc còn khiến đường tình duyên của những chú Lợn khá ảm đạm. Ngày càng có nhiều mâu thuẫn bất đồng khiến đôi lứa dễ chia lìa đôi ngả. Cả hai cùng cho mình là đúng và không chịu nhượng bộ, cái tôi quá lớn cần được bảo vệ hơn cả tình yêu dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm, khó bề có thể hàn gắn nếu không ai chịu nhường nhịn đôi phần.

Cuối ngày mai 13/10/2022: THIÊN QUAN cảnh báo 3 con giáp này công việc phát sinh sự cố, tiền bạc thất thoát, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng, tình duyên có phần ảm đạm - Ảnh 3
Kim – Mộc xung khắc còn khiến đường tình duyên của những chú Lợn khá ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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