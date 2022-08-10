Cuối ngày mai 11/8: Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, cát lộc vây quanh, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chật túi, tiêu xài thả ga, mau chóng giàu sang, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 18:22

Cuối ngày mai, thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, cát lộc vây quanh, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 11/8/2022 ngày mai, cục diện tam hợp mang đến cho tuổi Ngọ rất nhiều tin mừng khi công việc phát triển thuận lợi. Những người cần phải học tập, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Bản mệnh có thể hài lòng với một ngày của mình.

Tuổi Ngọ ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi, con giáp này tìm thấy những điều kiện tốt thúc đẩy sự nghiệp cho chính mình. Đó cũng có thể là cơ hội học tập để nâng cao kiến thức cũng như vị thế cho bản thân.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Mão nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Cuối ngày mai 11/8: Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, cát lộc vây quanh, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chật túi, tiêu xài thả ga, mau chóng giàu sang, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Tuổi Ngọ ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp tuổi Dần vô cùng suôn sẻ, thu được thành quả đáng kể, con giáp này sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn. Bản mệnh hãy nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp.

Đường tài lộc khá vượng, nhờ vị trí đang nắm giữ mà người tuổi Dần có thêm những nguồn thu nhập mới. Có thể sẽ được giới thiệu thêm việc bên ngoài, được hưởng chính sách ưu đãi hoặc thông tin đầu tư có giá trị. Về cơ bản bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này một chuyện tình cảm ngọt ngào hơn cả mong đợi. Đường tình duyên đang vô cùng vượng sắc, đào hoa nở rộ, người độc thân nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng khó khăn gì để có được cho mình một người để yêu thương trong thế giới rộng lớn này.

Cuối ngày mai 11/8: Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, cát lộc vây quanh, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chật túi, tiêu xài thả ga, mau chóng giàu sang, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này một chuyện tình cảm ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/8/2022 ngày mai, tuổi Mùi có những thay đổi theo hướng tích cực trong công việc khi không còn đi theo lối mòn trước đó. Một phần cũng là nhờ cách nhìn nhận vấn đề khác lạc quan của con giáp này. Khi cơ hội gõ cửa, hay chủ động đứng dậy và nắm lấy chúng.

Tử vi tuổi Mùi ngày mai cho thấy tiền bạc đang giữ ở mức ổn định và những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực. Nếu tích cực còn nhận được những khoản thu giao dịch, khách hàng mới, hoa hồng, hoàn thành tốt bạn sẽ được sự tín nhiệm.

Ngũ hành tương sinh càng tô điểm thêm may mắn trong ngày này của tuổi Mùi khi chuyện tình cảm cũng suôn sẻ chẳng kém. Gia đạo êm ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái nghe lời là những niềm may mắn không phải ai cũng có nên bản mệnh vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Cuối ngày mai 11/8: Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, cát lộc vây quanh, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài chật túi, tiêu xài thả ga, mau chóng giàu sang, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh càng tô điểm thêm may mắn trong ngày này của tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo 

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng