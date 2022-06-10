Cuối ngày mai 11/6: Top con giáp này sự nghiệp trắc trở, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp chuyện xui rủi, tình cảm có nguy cơ rạn nứt

Vận trình tình cảm có điềm báo rạn nứt. Con giáp này nên nhớ một điều rằng là, tình yêu phải được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và tôn trọng. Nếu bản mệnh cứ tiếp tục đem các cảm xúc tiêu cực trút lên nửa kia thì chẳng mấy chốc, tình yêu sẽ đổ bể.

Trong ngày hôm nay tuổi Tý cũng không có được sự bình tĩnh, kiểm soát mọi việc vậy nên trước khi làm gì cũng nên chuẩn bị kĩ hơn. Sự chuẩn bị sẽ giúp bản mệnh này tạo được những ấn tượng ban đầu tốt hơn.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra không dễ dàng, điềm báo của nhiều sự cố bất ngờ. Vận trình tài lộc có chút vất vả. Bản mệnh phải chật vật, chạy đôn chạy đáo để đắp vào những thất thoát ngoài ý muốn.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra không dễ dàng, điềm báo của nhiều sự cố bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi phương Đông, ngày mai 11/6 dự báo tuổi Tỵ gặp phải chút rắc rối trong công việc và cuộc sống bởi tiểu nhân quấy phá. Thế nhưng con giáp này hãy bình tĩnh, đừng tỏ ra sốt sắng hay đòi hòi người khác phải làm theo ý mình. Cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó.

Con giáp này nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực và loại bỏ những suy nghĩ bi quan để chủ động hơn trước mọi khó khăn, thử thách. Nếu luôn coi các vấn đề phải đối mặt là tệ hại thì tuổi Tỵ sẽ rất dễ thất bại mà một phần là do không kiểm soát được cảm xúc bản thân và để nó điều khiển mình.

Vận trình tình cảm trắc trở, cản trở bước tiến mới trong câu chuyện tình yêu của các cặp đôi. Người đã lập gia đình nên chú ý hơn tới việc ăn nói, cư xử nếu không muốn tình yêu rạn nứt.

Vận trình tình cảm trắc trở, cản trở bước tiến mới trong câu chuyện tình yêu của các cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Dậu trong ngày này sẽ không mấy suôn sẻ, sẽ có những vấn đề liên quan đến tranh giành, mâu thuẫn. Đặc biệt bản mệnh cần đề phòng trộm cắp, mất đồ. Cần giữ bình tĩnh để giải quyết mọi vẫn đề, dung hòa mọi mối quan hệ đã xây dựng lâu nay.

Ngày tương phá nên ngày mai tuổi Dậu dễ dàng cáu giận, thiếu kiểm soát bản thân nên có những lời nói ngạo mạn, thất lễ với bề trên. Hãy thể hiện thái độ hối lỗi nếu có lỡ làm sai, đừng cố chứng minh mình đúng mà nên nhìn nhận lại bản thân mình, lúc này đúng sai không quan trọng nữa.

Vận trình tình cảm kém sắc, báo hiệu có những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra trong cuộc sống gia đình. Tình cảm rạn nứt thấy rõ vì người trong cuộc không còn đặt mình vào vị trí của đối phương nữa.

Vận trình tình cảm kém sắc, báo hiệu có những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra trong cuộc sống gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo