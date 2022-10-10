Cuối ngày mai 11/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này 'xuôi chèo mát mái', sự nghiệp hanh thông, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, nhân duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 11:34

Cuối ngày mai, 11/10, 3 con giáp này được dự đoán xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hanh thông, tài chính khởi sắc, tình duyên nở rộ.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện kịp thời của quý nhân góp phần thúc đẩy vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa, rực rỡ. Tính cách thân thiện đem lại cho tuổi này sự yêu mến của cấp trên lẫn đồng nghiệp, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội này để trình bày quan điểm của mình.

Vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt. Khoản thu nhập chính và tiền thưởng từ các công việc đang làm đem lại cho bản mệnh cuộc sống sung túc và dư dả.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn biết rằng gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, người thân chính là hậu phương vững chắc giúp bạn đối diện với khó khăn trong cuộc đời. 

Cuối ngày mai 11/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này 'xuôi chèo mát mái', sự nghiệp hanh thông, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, nhân duyên thêm bền chặt - Ảnh 1
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra hanh thông. Đây thực sự là thời điểm phù hợp để người tuổi Tý thể hiện năng lực của mình và tạo bước đột phá mới trong công việc. Mối quan hệ xã giao hài hoà góp phần không nhỏ trong việc nâng cao cơ hội hợp tác làm ăn với các đối tác.

Thực Thần là cát thần cho đường tài lộc của những chú Chuột. Đặc biệt là những người theo đường kinh doanh buôn bán. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá rõ, thậm chí bạn còn được người quen giúp đỡ, chỉ dẫn để tìm được mối làm ăn tiềm năng.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc còn giúp cho đường tình duyên của bản mệnh. Các cặp đôi dần hóa giải được khúc mắc, tìm được tiếng nói chung sau những mâu thuẫn trước đó. Thậm chí sóng gió đã qua còn khiến hai bạn càng thêm trân trọng mối quan hệ này.

Cuối ngày mai 11/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này 'xuôi chèo mát mái', sự nghiệp hanh thông, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, nhân duyên thêm bền chặt - Ảnh 2
Ngũ hành Thủy sinh Mộc còn giúp cho đường tình duyên của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi hàng ngày 11/10/2022, dưới sự che chở của Thiên Ấn, công việc của người tuổi Sửu nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu.

Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để những chú Trâu tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu ngọt ngào và lãng mạn đem đến cho con giáp này những cung bậc cảm xúc tuyệt vời trước nay chưa từng có. Người độc thân nên mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm mới, đừng để sự chần chừ làm bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Cuối ngày mai 11/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này 'xuôi chèo mát mái', sự nghiệp hanh thông, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, nhân duyên thêm bền chặt - Ảnh 3
Tình yêu ngọt ngào và lãng mạn đem đến cho con giáp này những cung bậc cảm xúc tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này may mắn ùn ùn kéo tới, phước lộc đầy tay, tiền tài đỏ thắm, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 5 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 5 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà