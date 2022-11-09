Cuối ngày hôm nay (9/11), 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 09:30

Cuối ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp may mắn nhất thời gian tới, may mắn tìm đến tận cửa, tài lộc bùng nổ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt tự tin, vui vẻ. Thìn có năng lực và có thể đạt được kết quả tốt trong mọi việc. Người cầm tinh con Rồng cũng rất nhiệt tình và hào phóng, là người rất hướng ngoại và sôi nổi. Năng lượng và sự lạc quan của con giáp này luôn bùng nổ, dễ lây lan sang người khác. Xung quanh Thìn tràn đầy năng lực tích cực, nhờ đó thu hút được nhiều bạn bè. Đây là con giáp luôn được yêu thích. 

Cuối ngày hôm nay (9/11), người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, bản mệnh còn có sao may mắn phù hộ, cuộc sống đặc biệt suôn sẻ, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc. Con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng có kết quả xuất sắc. Thời gian này, Thìn sẽ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. 

Cuối ngày hôm nay (9/11), 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, bản mệnh còn có sao may mắn phù hộ, cuộc sống đặc biệt suôn sẻ, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng, cuối ngày hôm nay (9/11), là thời điểm thích hợp cho những người tuổi Thân muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Thân gặt hái được thành quả xứng đáng.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thân phất lên trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Cuối ngày hôm nay (9/11), 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Con giáp này có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Cuối ngày hôm nay (9/11), con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót.

Ngoài ra, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.

Cuối ngày hôm nay (9/11), 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay (9/11), 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối

Qua đêm nay (9/11), 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối

Thầy tử vi chỉ rằng, qua đêm nay (9/11), có những con giáp này cực kỳ may mắn về tình duyên và tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 29 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ