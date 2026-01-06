Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Tâm linh - Tử vi 06/01/2026 03:15

3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Đây có thể là thời cơ tốt để tuổi này có thể nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện điểm mạnh của mình trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Với túi tiền đầy ắp, Bảo Bình có thể mua sắm để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực và khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, khắng khít. Tình cảm đôi lứa vẫn còn mặn nồng như thuở những ngày mới quen khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ và ao ước.

 

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này có thể nhanh chóng phát huy thế mạnh, bản lĩnh của mình trong công việc. Đồng thời, nếu có ý định chuyển đổi công việc, bản mệnh có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này có thể thoải mái, an tâm chi tiêu trong khoảng thời gian này do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và nửa kia dự tính về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, khả năng tiến tới hôn nhân là có. Những người đã có đôi có cặp ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

 

 

 

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông2. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ. Tuy nhiên, con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Với sự trợ giúp của quý nhân Tam Hợp mà đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài trao vàng cho 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi sau ngày 6/1/2026

Thần Tài trao vàng cho 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi sau ngày 6/1/2026

Thần Tài trao vàng cho 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Đời sống 52 phút trước
Bao giờ Hà Nội hết lạnh giá, rét buốt?

Bao giờ Hà Nội hết lạnh giá, rét buốt?

Xã hội 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Tâm sự Eva 9 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao