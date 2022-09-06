Cuối ngày hôm nay 6/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, kẻ tiểu nhân buông lời thất thiệt, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn cần tránh những suy nghĩ tiêu cực đang luẩn quẩn trong đầu bạn. Con giáp này nên tỉnh táo và sáng suốt hơn nếu không các khó khăn trong ngày đều bắt nguồn từ sự lơ là, thiếu tập trung của bản mệnh.

Ngũ hành ngày xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng vì thế mà gặp nhiều trắc trở. Có thể là do định kiến của thân mà bạn đưa ra những phán đoán, nhận định sai lầm khiến cho mối quan hệ hai người lâm vào khủng hoảng.

Có vẻ như con giáp này đang có suy nghĩ trông chờ quá nhiều vào sự may mắn mà không hề có suy nghĩ rằng bản thân cần phải phấn đấu cho mục tiêu được đề ra. Những khó khăn ấy sẽ không thể bỗng dưng biến mất nếu như bản mệnh không tự mình xử lý chúng.

Ngũ hành ngày xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng vì thế mà gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế khiến người tuổi Mùi gặp khó khăn khi hợp tác, làm việc chung với người khác. Chín người mười ý, ai cũng khăng khăng muốn giữ ý kiến của mình mà không chịu ngồi lại để cùng bàn bạc, tìm ra cách thống nhất vì mục tiêu chung. Nội bộ lục đục là nguyên nhân khiến công việc trì trệ.

Bên cạnh đó, hung vận lớn còn là điềm báo tuổi Mùi có không ít những kẻ ghen ghét, đố kỵ. Có kẻ tiểu nhân buông lời thất thiệt về con giáp này, dù việc bản mệnh làm hoàn toàn xuất phát từ ý tốt nhưng lại bị gắn cho cái mác không mấy tốt đẹp, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân.

Ngày Thủy – Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Dê đang thiếu vắng sự nồng nhiệt như thuở ban đầu. Hai bạn cần nhìn thẳng vào sự thật nhìn nhận lại tình cảm của mình, quyết định xem có cùng nhau bước tiếp trên chặng đường đời phía trước hay không.

Ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế khiến người tuổi Mùi gặp khó khăn khi hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuất Dậu tạo thành mối quan hệ Tương Hại gây nên không ít sóng gió cho người tuổi Dậu trong ngày thứ 3 này, đặc biệt ở phương diện tài chính. Việc làm ăn trở nên khó khăn hơn khi sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng tăng, nếu không sớm đổi mới việc kinh doanh, bạn có thể bị đối thủ vượt mặt.

Chẳng những vậy, vì suy nghĩ thiếu tỉnh táo nên người tuổi này dễ để cho tiền bạc tan biến nhanh chóng, tiêu xài mất kiểm soát vào những thứ không cần thiết. Bản mệnh cần phải xem xét lại cách quản lý tài chính của mình mới mong cải thiện được nếu không muốn lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần sau này.

Mộc – Thổ xung khắc có thể khiến cho chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Bản mệnh mệt mỏi sau ngày dài làm việc và không đủ kiên nhẫn để dỗ dành những khi hờn giận của người ấy.

Mộc – Thổ xung khắc có thể khiến cho chuyện tình cảm của bạn không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo