Cuối ngày hôm nay 6/8: 3 con giáp này gặp rắc rối, xui xẻo bủa vây, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu, dù bạn có dư dả đến mấy. Chớ để bị lừa hoặc mất tiền không đáng vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời những kẻ không đáng tin cậy.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Tình hình kinh tế khó khăn cũng khiến bạn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Do chịu tác động của Kiếp Tài, người tuổi Thân sẽ gặp phải nhiều điều không như mong muốn trong sự nghiệp. Thậm chí, nếu đang ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ phải chịu sự chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới.

Xem tử vi ngày mới, tuổi Thân bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Ngày Kim – Mộc xung khắc, dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

Ngày Kim – Mộc xung khắc, dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hôm nay ngày 06/08/2022 làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả.

Ngày Dậu Mão Tương Xung là điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ cho người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình, việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.

Lại thêm ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá ảm đạm. Dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình.

Ngày Dậu Mão Tương Xung là điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ cho người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo