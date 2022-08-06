Đồng hồ điểm 12h trưa nay 6/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này có quà bất ngờ, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, tiền tài về tay, gia đạo êm ấm, nhân duyên hài hòa

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, Thứ Bảy 06/08/2022, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Mãogặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Thái độ tích cực, chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người lý tưởng, khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Mão tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người đó, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh cùng nhau giải quyết mọi khó khăn.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chính Quan cho thấy bạn còn có khả năng được thăng chức. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, bạn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Hãy tiếp tục cố gắng để không phụ sự yêu mến của mọi người.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Bảy 06/08/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Thìn khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thìn may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thìn may mắn khi đang có một người để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo