Bước qua ngày hôm nay 5/8: Ngũ hành tương sinh, 3 con giáp này tình cảm lên hương, 'hội FA' có cơ hội thoát ế, vợ chồng êm ấm, nhân duyên hài hòa

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 23:34

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 5/8, 3 con giáp này vận trình tình cảm lên hương, độc thân tìm được nửa kia, vợ chồng hài hòa, tình cảm ấm êm.

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần có cơ hội thể hiện được ưu thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ… Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có cơ hội phát triển tốt trong tương lai.

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Dần trong ngày mai, Thứ Bảy 06/08/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Dần.

Bước qua ngày hôm nay 5/8: Ngũ hành tương sinh, 3 con giáp này tình cảm lên hương, 'hội FA' có cơ hội thoát ế, vợ chồng êm ấm, nhân duyên hài hòa - Ảnh 1
Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Dần trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội giúp sức, với đầu óc thông minh nhanh nhạy, người tuổi Ngọ có thể giải quyết thuận lợi các công việc khó khăn, hóc búa. Bạn không ngại là người tiên phong khi mọi người xung quanh đều có ý muốn đùn đẩy, rút lui.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ngày mai cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm có nhiều cơ hội phát triển. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú. Trong khi đó, người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc mới yêu.

Bước qua ngày hôm nay 5/8: Ngũ hành tương sinh, 3 con giáp này tình cảm lên hương, 'hội FA' có cơ hội thoát ế, vợ chồng êm ấm, nhân duyên hài hòa - Ảnh 2
Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Ngày mai cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tị khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Bước qua ngày hôm nay 5/8: Ngũ hành tương sinh, 3 con giáp này tình cảm lên hương, 'hội FA' có cơ hội thoát ế, vợ chồng êm ấm, nhân duyên hài hòa - Ảnh 3
Người tuổi Tị may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay 5/8: 3 con giáp này mở cửa đón THẦN TÀI, phước lành dồi dào, tài lộc dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý nhất vùng

Qua đêm nay 5/8: 3 con giáp này mở cửa đón THẦN TÀI, phước lành dồi dào, tài lộc dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý nhất vùng

Qua đêm nay, 3 con giáp này mở của đốn thần tài, phước lành dồi dào, của cải dư dôi, bản mệnh nằm trên đống vàng, giàu có nhất một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng