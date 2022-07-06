Cuối ngày hôm nay 6/7: Những con giáp này chịu ảnh hưởng của kiếp tài, vận trình kém hanh thông, công danh tụt dốc, kẻ xấu hãm hại, bản mệnh gặp nhiều rắc rối

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 04:43

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 6/7, những con giáp này chịu ảnh hưởng của kiếp tài, vận trình khó khăn, công danh tụt dốc, tình duyên rạn nứt.

Tuổi Ngọ

Tử vi cuối ngày hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này có thể sẽ gặp họa tiểu nhân đeo bám trong ngày này, do đó hãy hết sức thận trọng và giữ thái độ đề phòng với mọi người xung quanh để tránh xảy ra những rắc rối liên quan. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống. Con giáp này cần phải tìm cách để cải thiện nguồn thu nhập của mình nếu không muốn rơi tình cảnh túng thiếu, vay mượn tiền từ người khác. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện phiền muộn. Mối quan hệ vợ chồng của bạn và người ấy có dấu hiệu đổ vỡ do cả hai thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau vì ai cũng bận rộn với công việc của mình. 

Cuối ngày hôm nay 6/7: Những con giáp này chịu ảnh hưởng của kiếp tài, vận trình kém hanh thông, công danh tụt dốc, kẻ xấu hãm hại, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 1
Tử vi cuối ngày hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tình duyên, vấn đề phát sinh thì cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định. Có như vậy, quan hệ của 2 bạn mới bền vững.

Công việc, một ngày khá lười biếng của Tỵ. Bạn không hăng hái làm việc gì nên dễ dẫn đến bất mãn với bản thân. Nếu bạn muốn được công nhận, thì trước tiên phải làm tốt công việc của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có sự xuất hiện của Kiếp Tài nên con giáp này gặp phải rắc rối liên quan đến phương diện tài chính. 

Cuối ngày hôm nay 6/7: Những con giáp này chịu ảnh hưởng của kiếp tài, vận trình kém hanh thông, công danh tụt dốc, kẻ xấu hãm hại, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 2
Vận trình tài lộc có sự xuất hiện của Kiếp Tài nên con giáp này gặp phải rắc rối liên quan đến phương diện tài chính.  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không được khả quan cho lắm. Người tuổi này liên tục gặp đủ loại rắc rối trong ngày này do chịu ảnh hưởng của Dậu Dậu tự hiện. Điều này khiến cho bản mệnh khá mệt mỏi trong quá trình làm việc. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc do gặp Ngũ hành xung khắc. Do đó, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có biến động rõ rệt vì bạn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình làm cho đối phương bị tổn thương sâu sắc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống. Con giáp này cần phải tìm cách để cải thiện nguồn thu nhập của mình nếu không muốn rơi tình cảnh túng thiếu, vay mượn tiền từ người khác. 

Cuối ngày hôm nay 6/7: Những con giáp này chịu ảnh hưởng của kiếp tài, vận trình kém hanh thông, công danh tụt dốc, kẻ xấu hãm hại, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 3
Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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