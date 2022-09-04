Cuối ngày hôm nay 4/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên rạn nứt

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình. Tốt nhất là hôm nay không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường mà nghỉ lễ. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương. Bạn cảm thấy ấm ức nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Nhìn người cho kĩ và chọn bạn mà chơi, tự mình phải mạnh mẽ lên mới chống chọi lại với sóng gió cuộc đời này.

Tài lộc: Tương đối kém, rủi ro mất tiền cũng tương đối cao, ngoài việc cảnh giác với các loại bẫy lừa đảo mới, bạn cũng nên cẩn thận tư trang khi ra ngoài.

Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, ngày Thân - Dần Tương Xung, người tuổi Dần đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy bạn không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày để đề phòng bất trắc.

Dù có Thiên Tài mang tới cơ hội kiếm tiền nhưng do hung tinh rình rập nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn nghĩ, tốt nhất làm gì bạn cũng nên thận trọng thì hơn. Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

Dần đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc chịu ảnh hưởng từ Tỷ Kiên nên con giáp này khá mệt mỏi và vất vả. Đi làm thì khổ sở, đồng nghiệp cạnh tranh nhau từng chút một, làm ăn chung thì cạnh khóe với nhau. Tuổi này giỏi quá cũng khổ, lúc nào cũng có tiểu nhân chăm chăm tìm sơ hở để đá xéo bạn ở chỗ làm.

Chuyện tiền bạc bị tổn thất nặng nề. Mới sáng ra bản mệnh đã phải tiêu tiền. Làm nhưng không thấy tiền dư ở đâu hết, toàn thấy tiêu tiền. Thời gian gần đây rất nhiều chuyện cần đến tiền khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức.

Tình duyên: Ở mức trung bình, người độc thân dễ lộ khuyết điểm, cần bù đắp. Người đang ở trong tình yêu quá bạo lực và khó có thể duy trì sự giao tiếp hòa bình.

Công việc chịu ảnh hưởng từ Tỷ Kiên nên con giáp này khá mệt mỏi và vất vả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo