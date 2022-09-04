Cuối ngày hôm nay 4/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 10:25

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình gặp khó, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên trên bờ rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình. Tốt nhất là hôm nay không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường mà nghỉ lễ. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Tài lộc: Tương đối kém, rủi ro mất tiền cũng tương đối cao, ngoài việc cảnh giác với các loại bẫy lừa đảo mới, bạn cũng nên cẩn thận tư trang khi ra ngoài.

Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương. Bạn cảm thấy ấm ức nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Nhìn người cho kĩ và chọn bạn mà chơi, tự mình phải mạnh mẽ lên mới chống chọi lại với sóng gió cuộc đời này.

Cuối ngày hôm nay 4/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, ngày Thân - Dần Tương Xung, người tuổi Dần đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy bạn không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày để đề phòng bất trắc.

Dù có Thiên Tài mang tới cơ hội kiếm tiền nhưng do hung tinh rình rập nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn nghĩ, tốt nhất làm gì bạn cũng nên thận trọng thì hơn. Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

Cuối ngày hôm nay 4/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Dần đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc chịu ảnh hưởng từ Tỷ Kiên nên con giáp này khá mệt mỏi và vất vả. Đi làm thì khổ sở, đồng nghiệp cạnh tranh nhau từng chút một, làm ăn chung thì cạnh khóe với nhau. Tuổi này giỏi quá cũng khổ, lúc nào cũng có tiểu nhân chăm chăm tìm sơ hở để đá xéo bạn ở chỗ làm.

Chuyện tiền bạc bị tổn thất nặng nề. Mới sáng ra bản mệnh đã phải tiêu tiền. Làm nhưng không thấy tiền dư ở đâu hết, toàn thấy tiêu tiền. Thời gian gần đây rất nhiều chuyện cần đến tiền khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức.

Tình duyên: Ở mức trung bình, người độc thân dễ lộ khuyết điểm, cần bù đắp. Người đang ở trong tình yêu quá bạo lực và khó có thể duy trì sự giao tiếp hòa bình.

Cuối ngày hôm nay 4/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, tiền tài kém hanh thông, xui rủi bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Công việc chịu ảnh hưởng từ Tỷ Kiên nên con giáp này khá mệt mỏi và vất vả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 4/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài trải đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, tình duyên vượng sắc, sung túc ấm êm

Đúng giờ Tý hôm nay 4/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài trải đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, tình duyên vượng sắc, sung túc ấm êm

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn gõ cửa, bản mệnh may mắn hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng