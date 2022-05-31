Cuối ngày hôm nay 31/5: Top con giáp cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an

Tử vi ngày 31/5/2022 của 12 con giáp cảnh báo những hung hiểm mà người tuổi Dần có thể phải đối mặt trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Bạn có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác vì những quan điểm trái ngược. Đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng.

Vận trình tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Bản mệnh nên bình tĩnh để xử lý tình huống cho thấu tình đạt lý, tránh làm rạn nứt tình cảm khiến đôi bên đều chịu nhiều tổn thương.

Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận.

Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động, tình hình tài chính của Mão trong ngày thứ 3 này không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay.

Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng. Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn đề tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt.

Vận trình tình cảm cũng không lý tưởng. Hai bản mệnh dễ cãi vã, to tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu trong cuộc sống thường nhật. Người độc thân vướng đào hoa dữ, dễ bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin của mình.

Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 31/5/2022 hôm nay, tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho con giáp này không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn khi không đủ tập trung, hiệu suất công việc cũng bị giảm sút.

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia.

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 31/5/2022 hôm nay, tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo