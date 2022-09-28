Cuối ngày hôm nay 28/9: THIÊN QUAN dự báo 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tiền tài thâm hụt, tình duyên trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 04:34

Cuối ngày hôm nay 28/9, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tiền tài thâm hụt, mất mát, gia đạo có tin buồn.

Tuổi Thân

Thiên Quan dự báo tuổi Thân phải làm việc mình không thích. Cho dù bạn không muốn làm những công việc lặt vặt trong gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể trốn tránh hay đùn đẩy chúng cho người khác. Cách tốt nhất là cùng với người thân trong gia đình dọn dẹp, sắp xếp tất cả vào trật tự, sau đó bạn có thể quay về với công việc riêng của mình.

Bản mệnh có xu hướng bảo vệ ý kiến của mình nhiều hơn, bạn tưởng rằng như vậy mới là khôn ngoan, thế nhưng lại chỉ khiến bản thân dễ phạm sai lầm hơn mà thôi. Nhất là khi mối quan hệ đổ vỡ, bạn càng cảm thấy tiếc nuối.

Ngũ hành xung khắc nên đời sống tình cảm của bản mệnh không thuận lợi cho lắm. Bạn và vợ/chồng hoặc người yêu có thể nảy sinh mâu thuẫn. Bạn nên cố gắng kiên nhẫn với nửa kia, hãy giải quyết những bất đồng giữa hai người bằng sự tế nhị và nhẹ nhàng. 

Cuối ngày hôm nay 28/9: THIÊN QUAN dự báo 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tiền tài thâm hụt, tình duyên trắc trở trăm bề - Ảnh 1
Bản mệnh có xu hướng bảo vệ ý kiến của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của Thương Quan nên tuổi Ngọ càng ngại ngần, e dè trước những thay đổi. Bạn cần hiểu rằng những chuyển biến này là cần thiết và có lợi cho bạn trong tương lai. Đừng để sự hoài nghi và thiếu tự tin cản bước bạn, khiến bạn không dám làm những điều mà mình đang mong muốn!

Kim - Hỏa xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần phải vững tin hơn. Đây thực sự là một ngày đau đầu với con giáp tuổi Ngọ , dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, vẫn sẽ có những việc bạn không thể giải quyết ổn thoả.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Tư này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Cuối ngày hôm nay 28/9: THIÊN QUAN dự báo 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tiền tài thâm hụt, tình duyên trắc trở trăm bề - Ảnh 2
Ảnh hưởng của Thương Quan nên tuổi Ngọ càng ngại ngần, e dè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Tương Xung là nguyên nhân chính khiến công việc của người tuổi Dần liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình chứ đừng tìm cách trốn tránh, đổ tội cho người khác, có như vậy bạn mới tiến bộ được.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn, khiến tiền bạc suy giảm. Tốt nhất hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.

Tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian trò chuyện, chia sẻ mọi việc những người thân yêu trước khi quá muộn nhé.

Cuối ngày hôm nay 28/9: THIÊN QUAN dự báo 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tiền tài thâm hụt, tình duyên trắc trở trăm bề - Ảnh 3
Tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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