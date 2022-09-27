Cuối ngày hôm nay 27/9: 3 con giáp này vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp xui xẻo, tình duyên cũng không được như ý

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:37

Cuối ngày hôm nay, 27/9, 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, bản mệnh xui rủi bủa vây, tình duyên cũng không mấy khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Sửu Ngọ Tương Hại nhắc nhở người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những trắc trở. Dù bạn đã cố công cố sức hoàn thành nhiệm vụ nhưng mọi việc khó khăn hơn bạn tưởng rất nhiều. Hãy xem như đây là thử thách nhỏ mà bạn cần vượt qua. Cứ tự tin lên rồi mọi thứ sẽ vượt qua vô cùng êm ả hơn là bạn nghĩ.

Hơn nữa, ngày này bạn còn phải đối mặt với những bất hòa trong các mối quan hệ xã giao. Có nhiều tình huống khó xử khiến bạn trở nên gắt gỏng và tỏ rõ sự khó chịu của mình. Đừng lúc nào cũng cố gắng hơn thua với những người xung quanh, có như vậy thì tình huống sẽ được giảm nhẹ sự căng thẳng.

Ngũ hành xung khắc cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ hôm nay đang bị ảnh hưởng. Bản mệnh chịu khá nhiều áp lực, căng thẳng. Hãy làm việc gì để bản thân được vui, nụ cười sẽ giúp xua tan mệt mỏi và giúp bản mệnh giải tỏa căng thẳng.

Cuối ngày hôm nay 27/9: 3 con giáp này vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp xui xẻo, tình duyên cũng không được như ý - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ hôm nay đang bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có nhiều ngăn trở trong cuộc sống cho tới công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của Thiên Quan khiến bạn dễ cáu kỉnh. Lúc này đòi hỏi bạn phải tỉnh táo xử lý từng vấn đề một. Khi bạn càng hoang mang, thiếu tập trung càng dễ ra quyết định thiếu khôn ngoan đấy.

Luôn có những sự việc bất như ý diễn ra trong cuộc sống để thử thách bản lĩnh của bạn, khi bạn vượt qua nó và thở phào nhẹ nhõm thì sẽ thấy việc này chẳng đáng để bạn tức giận đâu. Do đó, hãy tự tin đối mặt bạn nhé.

Tuổi Mùi gặp nhiều chuyện xui xẻo vì ảnh hưởng của cục diện tương xung. Vận trình tình duyên kém sắc khiến cho con giáp này chán nản, mệt mỏi. Những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể cản trở tình cảm giữa hai người tiến triển xa hơn.

Cuối ngày hôm nay 27/9: 3 con giáp này vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp xui xẻo, tình duyên cũng không được như ý - Ảnh 2
Tuổi Mùi gặp nhiều chuyện xui xẻo vì ảnh hưởng của cục diện tương xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Tư ngày 27/9/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần không được suôn sẻ. Con giáp này có tài nhưng lại khá cố chấp và bảo thủ, nó chính là nguyên nhân khiến bản mệnh dễ phạm phải sai lầm trong công việc. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn.

Đường tình duyên của tuổi Dần cũng không được như ý. Con giáp này có quá nhiều lựa chọn nhưng không biết trao gửi tình cảm cho ai. Có lẽ vì bản mệnh chưa rung động nên mới chần chừ và băn khoăn như vậy. Thế nhưng cũng đừng lo lắng quá, khi người bạn đời thực sự xuất hiện thì chắc chắn nhận ra ngay mà thôi.

Cuối ngày hôm nay 27/9: 3 con giáp này vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp xui xẻo, tình duyên cũng không được như ý - Ảnh 3
Đường tình duyên của tuổi Dần cũng không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài thăng hoa, của cải dư dôi, vận trình một bước lên mây, ai nấy đều ngước nhìn.

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