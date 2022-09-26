Cuối ngày hôm nay 26/9: 3 con giáp này cẩn thận xui rủi đeo bám, đầu tuần không thuận lợi, công danh nhiều khó khăn, vận trình lắm trắc trở

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 26/9/2022 hôm nay, tuổi Tuất dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Con giáp này nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét.

Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh con giáp này trong ngày hôm nay, vì thế cần tránh thái độ làm việc chểnh mảng, được chăng hay chớ. Bản mệnh cần nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 26/9/2022 hôm nay, tuổi Hợi dễ vướng phải rắc rối trong công nghiệp do đồng nghiệp, bạn bè tranh quyền đoạt lợi. Tốt nhất, con giáp này nên đứng ngoài vòng xoáy này, không nên để bản thân bị rủ rê, lôi kéo.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào tuổi Hợi đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Con giáp này cần phải có cách đánh giá con người chính xác hơn trước khi tạo dựng mối quan hệ.

Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu còn độc thân. Bản mệnh không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Tý vào Thứ Hai 26/09/2022 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tý sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Tý đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Tý vào Thứ Hai 26/09/2022 này bị hung vận cản trở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo