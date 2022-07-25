Cuối ngày hôm nay 25/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình gặp không ít khó khăn, công danh lao dốc, tài chính bất ổn

Tuất Thìn Tương Xung gây không ít cản trở cho vận trình hôm nay của người tuổi Thìn. Trong công việc, bản mệnh vấp phải sự đố kị, ghen ghét của đồng nghiệp, đối phương bất hợp tác khiến công việc đình trệ rất nhiều. Thậm chí nhiều người còn nói xấu sau lưng với những đồng nghiệp khác khiến bạn chịu áp lực rất lớn.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối. Tuổi Thìn không giữ được sự chủ động cũng như dứt khoát trong các mối quan hệ. Người độc thân chưa buông bỏ được vết thương trong quá khứ nên khó lòng có được hạnh phúc.

Vận trình tài lộc có chiều hướng sa sút do tuổi Thìn có phần đang sa đà vào những thứ phù phiếm, xa xỉ không thiết thực. Con giáp này hào phóng tiêu tiền vào những thứ không đâu như vậy thì chẳng mấy chốc túi tiền cũng cạn kiệt, cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hợp lý hơn.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuất Mùi Tương Hình, người tuổi Mùi có thể tự gây ra rắc rối cho bản thân bởi thái độ tự tin thái quá của mình trong hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai, đến khi trục trặc xảy ra bạn mới hối hận vì sự xốc nổi của mình cũng đã muộn rồi.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Con giáp này đang có dấu hiệu chi tiêu quá đà nên khó kiểm soát được số dư hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, hạ thấp quan điểm của người ấy.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Các kế hoạch mặc dù vẫn tiến triển thuận lợi nhưng do chưa đạt được kết quả mong muốn nên tuổi Ngọ có chút không hài lòng. Điều này hoá ra lại hay, nó thúc đẩy và củng cố thêm động lực cố gắng ở bản mệnh.

Cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Ngọ, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến.

Cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo