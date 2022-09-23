Cuối ngày hôm nay (23/9), 3 con giáp có Thần Tài chống lưng, trao nhiều cát lộc, vận trình thăng hoa, tha hồ tận hưởng phúc lợi trời ban

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 09:25

Nhờ được Thần Tài gọi tên nên mọi chuyện trong cuộc sống của 3 con giáp này diễn ra một cách thuận lợi.

Tuổi Sửu

Nếu thật sự nghiêm túc trong công việc hiện tại, rất có thể con giáp tuổi Sửu sẽ nảy ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời.

Bạn cũng có thể gặp được quý nhân trong cuối ngày hôm nay (23/9). Người đó sẽ hỗ trợ bạn nhiều việc trong đời sống, giúp bạn tìm ra cơ hội thể hiện tính sáng tạo của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Hãy luôn quý trọng cơ hội mà mình có được, rồi bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình.

Trên phương diện tình cảm, người cũ có thể tìm đến với bạn. Hãy nghiêm túc lắng nghe trái tim mình, nếu thực sự vẫn còn cảm xúc với đối phương thì bạn có thể cho người đó cơ hội. Tuy nhiên, nếu đã hoàn toàn vượt qua quá khứ thì bạn hãy từ chối người đó rõ ràng và sẵn sàng tinh thần đón chờ một người tốt đẹp hơn bước vào cuộc sống. 

Cuối ngày hôm nay (23/9), 3 con giáp có Thần Tài chống lưng, trao nhiều cát lộc, vận trình thăng hoa, tha hồ tận hưởng phúc lợi trời ban - Ảnh 1
Sửu có thể gặp được quý nhân trong cuối ngày hôm nay (23/9). Người đó sẽ hỗ trợ bạn nhiều việc trong đời sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Cuối ngày hôm nay (23/9), Tị đón cát khí lan tràn giúp bạn có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Cuối ngày hôm nay (23/9), 3 con giáp có Thần Tài chống lưng, trao nhiều cát lộc, vận trình thăng hoa, tha hồ tận hưởng phúc lợi trời ban - Ảnh 2
Cuối ngày hôm nay (23/9), Tị đón cát khí lan tràn giúp bạn có cơ hội gặp được quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có cát tinh chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều thuận lợi về cả công việc lẫn tài lộc. Con giáp này mạnh mẽ, quyết đoán nên đạt được nhiều thành công nối tiếp nhau. Lúc này Mùi có thể mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở.

Mùi cũng cần có sự tự tin và một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Người nào càng xông xáo thì càng dễ đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Nhờ vận tài lộc tăng tiến nên nguồn thu của Mùi rủng rỉnh hơn. Người làm buôn bán kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn.

Cuối ngày hôm nay (23/9), 3 con giáp có Thần Tài chống lưng, trao nhiều cát lộc, vận trình thăng hoa, tha hồ tận hưởng phúc lợi trời ban - Ảnh 3
Cuối ngày hôm nay (23/9) người tuổi Mùi có cát tinh chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều thuận lợi về cả công việc lẫn tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Tử vi con giáp chỉ ra trong 8 ngày tới (23/9 - 30/9) có 3 tuổi này cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng.

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