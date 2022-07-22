Cuối ngày hôm nay 22/7: Tiên tri cảnh báo 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tiểu nhân gáng đường, vận trình không mấy suôn sẻ, công danh trên đà lao dốc

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 01:34

Tiên tri cảnh báo 3 con giáp này hôm nay vận trình không mấy suôn sẻ, làm việc gì cũng khó khăn, kẻ tiểu nhân gáng đường, công danh trên đà lao dốc.

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày thứ 7 này, người tuổi Ngọ vấp phải cục diện Tương Hại nên vận trình trong ngày có nhiều rối ren khiến bạn khó tránh lao đao một phen. Công việc đang suôn sẻ bỗng xảy ra trục trặc, bạn cũng chẳng biết nguyên do bắt đầu từ đâu nên phải loay hoay tìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn nữa khi đứng trước các lựa chọn. Bạn cứ chần chừ, dùng dằng tưởng như đang cân nhắc kĩ thêm, nhưng thực chất chỉ khiến cơ hội trôi qua lúc nào chẳng hay. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, nếu bạn do dự e ngại, sợ sẽ mạo hiểm mà không dám tiến bước thì cũng chính là nhận thất bại về mình ngay từ khi chưa bắt đầu.

Chuyện tình cảm của bạn đang dần đi vào lối mòn của sự nhàm chán. Những cặp đôi yêu nhau đã lâu không thể tránh khỏi tình cảnh này. Chính vì thế người tuổi Ngọ hãy chủ động nghĩ cách làm mới mối quan hệ của mình đi, đừng phụ thuộc hết vào nửa kia của mình quá nhiều.

Cuối ngày hôm nay 22/7: Tiên tri cảnh báo 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tiểu nhân gáng đường, vận trình không mấy suôn sẻ, công danh trên đà lao dốc - Ảnh 1
Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất có nguy cơ đụng độ tiểu nhân nên cần hết sức đề phòng để không sập bẫy của kẻ đó. Ngày này, dù có muốn nêu cao quan điểm bản thân đến đâu, bạn cũng nên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không vô tình rước rắc rối vào người.

Nếu bạn không suy nghĩ kĩ trước khi nói, bạn sẽ rất dễ dính vào những cuộc tranh luận gay gắt, lọt vào tầm ngắm công kích và hãm hại của kẻ tiểu nhân. Hãy dùng hành động để chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một con người chín chắn, chứ không chỉ biết cãi vã để bảo vệ quan điểm của mình.

Đường tình cảm của người tuổi Tuất sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn. Những ai đang trong giai đoạn FA sẽ cảm thấy khó chịu với các cuộc hẹn bị sắp đặt. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ bản thân mình thực sự cần gì?

Cuối ngày hôm nay 22/7: Tiên tri cảnh báo 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tiểu nhân gáng đường, vận trình không mấy suôn sẻ, công danh trên đà lao dốc - Ảnh 2
Đường tình cảm của người tuổi Tuất sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bị cục diện Tương Xung án ngữ nên khó mà đạt được những gì mình mong muốn trong hôm nay. Các mối quan hệ từ công đến tư của bản mệnh đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Công việc có điềm báo cạnh tranh, đấu đá ngầm, đồng nghiệp không hiểu ý nhau, cấp trên không tạo điều kiện khiến con giáp này gặp khá nhiều khó khăn.

Trong chuyện tình cảm cá nhân, người ấy chẳng những không thấu hiểu cho những vất vả và bận rộn của bạn mà còn liên tục buông lời trách móc, hờn giận, cho rằng bạn chỉ đang kiếm lý do để bao biện cho sự lạnh nhạt thời gian qua. Điều này khiến mệnh chủ mệt mỏi và thất vọng vì mối quan hệ này.

Cuối ngày hôm nay 22/7: Tiên tri cảnh báo 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tiểu nhân gáng đường, vận trình không mấy suôn sẻ, công danh trên đà lao dốc - Ảnh 3
Người tuổi Mùi bị cục diện Tương Xung án ngữ nên khó mà đạt được những gì mình mong muốn trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình hanh thông trăm bề, tình - tiền từ đó thăng hoa.

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