Cuối ngày hôm nay 20/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, vàng bạc ban phát, cát khí vây quanh, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, của cải dư dôi, vận trình thắm sắc

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Ba 20/09/2022 này, Tuổi Thân đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa. Có thể con giáp này cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn tiến quá nhanh. Nhưng đứng trước sức hút của tình yêu, bản mệnh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý được Chính Quan hậu thuẫn nên có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bạn.

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu bạn tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Nhân duyên cũng rất tốt đẹp, tuổi Tý nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Nhân duyên cũng rất tốt đẹp, tuổi Tý nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 20/9/2022 hôm nay, tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai hạng việc mới.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Nhờ Thủy sinh Mộc, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng đang rất tốt đẹp và chắc chắn sẽ còn phát triển khả quan hơn nữa trong tương lai. Sự lắng nghe chính là chìa khóa giúp duy trì tình yêu của hai bạn, hãy cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt.

Nhờ Thủy sinh Mộc, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng đang rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo