Cuối ngày hôm nay 18/5: Những con giáp này cẩn thận 'ngồi không' họa cũng rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân hãm hại, đề phòng mất cắp, tài sản không cánh mà bay, việc gì cũng khó khăn, trắc trở

Công việc của bản mệnh có điềm tranh đấu, chơi xấu nhau do có Thiên Quan chiếu vận. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, cấp trên, quản lý, ở đời chẳng tin được ai cả, bạn ăn nên làm ra thì có kẻ nóng mặt, muốn dành phần của Ngọ.

Cục diện Hỏa sinh Thổ đem lại nhiều tin cát lành cho ví tiền của con giáp này. Hôm nay, bạn có thể thoải mái chi cho những khoản tiêu vặt mà vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá, tất cả là nhờ công sức chắt góp của bạn trong thời gian vừa qua.

Nhưng nhờ Tam Hội trợ vận nên bên cạnh tiểu nhân thì vẫn có nhiều người tốt sẵn sàng giúp bạn lúc gian nguy. Dù vất vả nhưng Ngọ vẫn chăm sóc gia đình rất chu đáo, không để người nhà oán trách bao giờ.

Để giải tỏa tâm lý, hãy dành chút thời gian đi ra ngoài và nuông chiều bản thân. Tắt điện thoại và dành thời gian để tận hưởng sự thoải mái khi ở một mình cũng giúp bạn cân bằng hơn.

Công việc của bản mệnh có điềm tranh đấu, chơi xấu nhau do có Thiên Quan chiếu vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường sự nghiệp lâm Kiếp Tài cảnh cáo tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, anh em làm ăn chung. Dễ có kẻ xấu tính cướp mối làm ăn hoặc ăn cắp ý tưởng của bạn. Hiền quá nên đôi khi Thân bị qua mặt mà không biết

Gần đầy Thân khá áp lực, chịu nhiều thiệt thòi do mệnh có Tương Hình. Gia đình thi thoảng có trục trặc, không khí ngột ngạt căng thẳng. Nếu có thể thì con giáp này nên tự thưởng cho mình một chuyến đi xa để không bị trầm cảm.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn sẽ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, người yêu hoặc người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng giải quyết được. Bạn biết cách xoa dịu căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa

Khi bạn không hài lòng, bạn sẽ không ngại nói ra. Điều này lại giúp người khác hiểu hơn về nhu cầu của bạn. Hỏi lại bản thân xem bạn đã cố gắng hết sức chưa. Đừng phức tạp mọi chuyện. Thực hiện các bước nhỏ để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Gần đầy Thân khá áp lực, chịu nhiều thiệt thòi do mệnh có Tương Hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mới của tuổi Hợi lâm Thương Quan cẩn thận bị mất chức, thôi việc vì tính cách hấp tấp, nóng nảy. Sắp tới, bạn và đồng nghiệp sẽ làm việc chung rất nhiều nên dễ xảy ra tranh cãi đáng tiếc.

Nhờ Tam Hợp soi sáng nên tình cảm có khởi sắc. Hợi biết sống cho bản thân nhiều hơn, dẹp bỏ được những mối quan hệ giả tạo. Đừng quá để ý lời người ta nói, bởi vì họ có miệng, nhưng chưa chắc đã có đạo đức, bạn càng bơ đi thì càng sống tốt hơn họ.

Tử vi cảnh báo nay va vào cục diện Thổ khắc Thủy nên con giáp này không được hợp tác làm ăn với bạn thân, người quen trong hôm nay vì dễ bị lỗ tiền to. Vay tiền hay mượn tiền cũng là điều cần phải tránh xa trong ngày.

Bạn có thể cho rằng có điều gì đó không ổn. Tránh đưa các quyết định quan trọng cho đến khi bạn có đủ thông tin. Cảm xúc có thể dâng cao. Tìm cách để cho mọi người thấy bạn quan tâm đến họ. Ưu tiên các vấn đề gia đình. Sự lạc quan... tếu và những hành động hấp tấp có thể làm phức tạp thêm tình huống vốn đã khó khăn.

Ngày mới của tuổi Hợi lâm Thương Quan cẩn thận bị mất chức, thôi việc vì tính cách hấp tấp, nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo