Cuối ngày hôm nay 17/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định, vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình duyên kém sắc

Ngày 17/09/2022, vận trình của Tuổi Thân không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Thân có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thân ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thân ngày hôm nay không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay mỗi khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình. Điều này có thể gây ấn tượng xấu với người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bạn cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, chỉ khi lắng nghe ý kiến của người khác, bạn mới nhận ra thiếu sót của bản thân.

Dậu thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, con giáp này hãy nhẹ nhàng tâm sự với đối phương để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết vấn đề.

Dậu thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi dễ phải va chạm với quan chức cấp cao vào ngày hôm nay. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe, hạn chế tranh cãi nếu không muốn khiến lãnh đạo chướng mắt, đẩy mình vướng phải rắc rối trong tương lai.

Bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái. Hãy giữ hình tượng của bản thân, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên tuổi Mùi lại có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế nhưng nếu cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì cũng không nên tiếc nuối làm gì.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên tuổi Mùi lại có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo