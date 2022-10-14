Cuối ngày hôm nay 14/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình không được suôn sẻ, công danh bị gáng đường, vợ chồng bất hòa, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 04:25

Cuối ngày hôm nay 14/10, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo tai họa ở đâu rơi xuống đầu, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông.

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ Tương Xung cho thấy người tuổi Ngọ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải cáng đáng quá nhiều công việc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù không được ai giúp đỡ, bạn cũng hãy cố gắng làm việc thật tốt, chớ tốn thời gian than thân trách phận.

Hãy có cái nhìn tích cực hơn về những gì mình đang gặp phải. Khó khăn là yếu tố không thể tránh được trên con đường phát triển, hoàn thiện bản thân. Trải qua khó khăn, bạn sẽ ngày càng trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, để đến một lúc nào đó có thể chinh phục đỉnh cao.

Trong ngày Thổ vượng, sức khỏe của tuổi này bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù công việc nhiều tới đâu thì cũng nên để ý tới chuyện ăn uống nhé, đừng để tới khi dạ dày gặp vấn đề rồi mới tìm cách khắc phục, đến lúc sức khỏe sa sút rồi thì cũng đã muộn.

Cuối ngày hôm nay 14/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình không được suôn sẻ, công danh bị gáng đường, vợ chồng bất hòa, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Trong ngày Thổ vượng, sức khỏe của tuổi này bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gặp phải những chuyện không vui trong hôm nay khi bị người khác nói xấu, đặt điều sau lưng do tác động từ Tương Phá Thái Tuế. Lời khuyên dành cho bạn là nên thận trọng trong cách hành xử, đừng để sự nóng giận khiến bạn vô tình gây thù chuốc oán thêm. Hãy biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Mộc khắc Thổ cảnh báo người tuổi Dần rằng có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia trong một vấn đề nào đó đấy. Trước khi tin theo lời người ngoài rồi nghi ngờ, chất vấn người ấy bằng thái độ khó chịu, bạn hãy thử lắng nghe lời người ấy nói xem sao.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà do những suy nghĩ khác biệt. Bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người đi trước trước khi khăng khăng với quan điểm của bản thân. Đừng đặt cái tôi cá nhân quá cao như vậy.

Cuối ngày hôm nay 14/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình không được suôn sẻ, công danh bị gáng đường, vợ chồng bất hòa, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Mộc khắc Thổ cảnh báo người tuổi Dần rằng có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày có hung tinh Thiên Quan đứng bóng, người tuổi Dậu dù đã cố gắng rất nhiều nhưng công việc không thể nào trôi chảy như ý muốn. Bản mệnh đang phải gánh chịu những áp lực vô hình mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, người thân hay đồng nghiệp cũng không muốn làm phiền nên bạn cứ một mình chịu đựng.

Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này tốt nhất nên tiêu pha cẩn thận, đề phòng rơi vào cảnh túng thiếu.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt. Con giáp này nên là người chủ động tạo ra những cuộc trò chuyện, quây quần bên nhau cho các thành viên trong gia đình. Tình cảm sẽ được hâm nóng kịp thời nếu như có sự nỗ lực từ cả hai phía.

Cuối ngày hôm nay 14/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình không được suôn sẻ, công danh bị gáng đường, vợ chồng bất hòa, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Ngày có hung tinh Thiên Quan đứng bóng, người tuổi Dậu dù đã cố gắng rất nhiều nhưng công việc không thể nào trôi chảy như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, vận trình khởi sắc hơn trước, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

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